ECB prehodnotí držbu podnikových dlhov v prospech zelenších firiem

Frankfurt nad Mohanom 4. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) plánuje postupne prepracovať svoje portfólio podnikových dlhopisov v hodnote 344 miliárd eur v prospech ekologickejších firiem. Banka to oznámila v pondelok. To je ďalší krok k zosúladeniu jej menovej politiky s cieľmi v oblasti zmeny klímy. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



ECB už dlho tvrdí, že boj proti klimatickým zmenám je kľúčový pre udržanie finančnej stability. Jej divízia bankového dohľadu tlačí najväčších veriteľov v bloku, aby zlepšili riadenie rizík a zverejňovanie informácií.



Centrálna banka eurozóny v rámci jedného zo svojich doteraz najväčších krokov uviedla, že od októbra začne s reinvestíciami hotovosti zo splatných podnikových dlhopisov do firiem s nižšími emisiami skleníkových plynov, s ambicióznejšími cieľmi v oblasti znižovania emisií a lepším poskytovaním informácií, ktoré sa týkajú klimatických zmien.



"Eurosystém bude postupne dekarbonizovať svoje portfólio podnikových dlhopisov, a to preklopením značných splátok z dlhov, ktoré by mali v nadchádzajúcich rokoch dosiahnuť v priemere viac ako 30 miliárd eur ročne," uviedla členka predstavenstva ECB Isabel Schnabelová.



ECB nakupovala podnikové dlhy počas uplynulej dekády v rámci svojej mimoriadne uvoľnenej menovej politiky na podporu eurozóny. A hoci sa jej program nákupu firemných aktív už skončil, hotovosť zo splatných dlhopisov sa chystá znova reinvestovať.



Banka nevylučuje žiadnu firmu zo svojho investičného portfólia v nádeji, že tým podnieti veľkých znečisťovateľov k činom.



"Tie spoločnosti, ktoré sú dnes najmenej zelené, budú musieť pristúpiť k rozsiahlej transformácii, preto sme si povedali, že ich úplné vylúčenie nie je správny prístup," poznamenala Schnabelová. "Chceme dať všetkým týmto spoločnostiam stimul, aby sa stali ekologickejšími."



Pri prijímaní skutočných investičných rozhodnutí bude ECB skúmať minulú výkonnosť firiem, ich plánované ciele znižovania emisií uhlíka a zverejnené údaje.



ECB sa bude spoliehať len na verejne dostupné informácie a nebude hovoriť o tom, čie dlhopisy vo svojom portfóliu znížila alebo zvýšila.



"Tento trh je silne zaujatý voči firmám s vysokými emisiami, preto budeme mať potom novú referenčnú hodnotu, ktorá sa časom viac nakloní smerom k firmám s nižšími emisiami a nákupy sa budú riadiť touto novou referenčnou hodnotou," povedala Schnabelová.



ECB plánuje obmedziť aj podiel aktív vydaných veľkými znečisťovateľmi, ktoré môžu banky poskytnúť ako kolaterál pri požičiavaní si prostriedkov od centrálnej banky.



Banka čelila opakovanej kritike ekologických aktivistov, ktorí poukazovali na jej vlastníctvo spoločností s vysokými emisiami uhlíka, ako sú Shell, Eni a TotalEnergies.