ECB: Prílev utečencov by mohol zmierniť nedostatok pracovnej sily v EÚ

Frankfurt nad Mohanom 20. júna (TASR) - Prílev ukrajinských utečencov do Európskej únie (EÚ) by mohol postupne zmierniť nedostatok pracovnej sily v eurozóne, keďže niektorí z tých, ktorí utekajú pred vojnou, sa tam pravdepodobne natrvalo usadia. Uviedla to v pondelok Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Od začiatku ruskej invázie 24. februára už z Ukrajiny utieklo približne sedem miliónov ľudí, väčšinou žien a detí. A každý deň odchádzajú ďalší, pričom mnohí dúfajú, že nájdu trvalé pracovné príležitosti v 27-člennej Európskej únii (EÚ).



ECB vo svojom ekonomickom bulletine na základe výpočtov, ktoré sa opierajú o dostupné údaje a analýzy, predpokladá strednodobý nárast pracovnej sily v eurozóne o 0,2 % až 0,8 %.



"To zodpovedá nárastu počtu pracovnej sily v eurozóne o 300.000 až 1,3 milióna ľudí v dôsledku ukrajinskej utečeneckej krízy," dodala banka.



Eurozóna s rekordne nízkou nezamestnanosťou zápasí s rastúcim nedostatkom pracovnej sily. Prílev utečencov by mohol "trocha zmierniť" napätie na trhu práce, uviedla ECB.



Banka však zároveň skonštatovala, že vzhľadom na administratívne prekážky môže byť ťažké dostať týchto ľudí do práce.



"Bariéry na trhu práce a iné problémy zostávajú významnými prekážkami pre utečencov, čo im sťažuje integráciu na pracovné trhy hostiteľských krajín, najmä z krátkodobého hľadiska," dodáva správa ECB.