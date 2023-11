ECB: Problémy komerčného realitného sektora v eurozóne môžu trvať roky

Frankfurt nad Mohanom 21. novembra (TASR) - Problémy, s ktorými zápasí sektor komerčných nehnuteľností v eurozóne, môžu trvať celé roky. Uviedla to v utorok Európska centrálna banka (ECB) v najnovšej správe o finančnej stabilite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Správa ECB je tak ďalšou, ktorá poukazuje na zvýšené obavy v súvislosti s prepadom realitného sektora. Ten najmä v Nemecku a vo Švédsku nasledoval po rozmachu v minulých rokoch. Ako ECB informovala, ceny komerčných nehnuteľností zasiahol za posledný rok útlm ekonomiky a vysoké úrokové sadzby, čo zasiahlo ziskovosť sektora a jeho biznis model. Tento sektor síce nie je taký veľký, aby znamenal pre banky systémové riziko, mohol by však vo finančnom systéme viesť k väčším šokom a výrazne ovplyvniť finančné spoločnosti od investičných fondov až po poisťovacie firmy.



"Aj keď portfólio bánk v oblasti komerčných realít je do veľkej miery limitované, čo znamená, že tento sektor by sám osebe nemal predstavovať systémové riziko, jeho problémy by v prípade väčšieho stresu na trhu mohli situáciu ešte zhoršiť," uviedla ECB.



ECB zverejnila správu v období, keď s problémami zápasí realitný sektor v najväčšej európskej ekonomike, v Nemecku. Prudký rast úrokových sadzieb spôsobil, že niektoré firmy na tomto trhu oznámili bankrot a rozostavané projekty zastavili. To skomplikovalo situáciu bankám, ktoré projekty financujú.



Projekty v oblasti komerčných stavieb sa na celkovom objeme bankových úverov podieľajú približne 10 %, dodala ECB. Aj keď výraznejší podiel predstavujú hypotéky v oblasti rezidenčných stavieb (30 %), "negatívny vývoj v segmente bude znamenať veľké straty aj pre ďalšie oblasti v rámci finančného systému, ktoré sú silne previazané s komerčnými nehnuteľnosťami. Ide najmä o investičné fondy a poisťovne", dodala ECB. Transakcie v oblasti komerčných stavieb klesli v 1. polroku tohto roka medziročne o 47 %.



ECB zároveň dodala, že nedávne zvýšenie nákladov na financovanie môže spôsobiť, že podiel bankových úverov poskytnutých stratovým firmám sa môže zdvojnásobiť na 26 %. Navyše ak budú nepriaznivé podmienky pretrvávať dva roky, s čím trhy počítajú, tento podiel sa pre banky môže zvýšiť na 30 %.



"Očakáva sa, že vysoké náklady na financovanie (projektov), ako aj nižšia ziskovosť firiem budú pretrvávať ešte niekoľko rokov," uviedla ECB, čo podľa nej zvyšuje zraniteľnosť úverov v tejto oblasti. Biznis model vychádzajúci z predpandemickej ziskovosti a dlhodobo nízkych úrokových sadzieb bude v strednodobom horizonte podľa všetkého neudržateľný," dodala ECB.