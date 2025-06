ECB: Rast globálneho obchodu sa výrazne spomalí

Frankfurt nad Mohanom 20. júna (TASR) - Rast globálneho obchodu by sa mal v nasledujúcich dvoch rokoch výrazne spomaliť. Dôvodmi sú clá, ktoré zaviedli Spojené štáty a zvýšená globálna neistota. Uviedla to v piatok Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Banka v piatok revidovala svoje marcové predpovede tempa rastu svetového importu smerom nadol, a to o 0,4 percentuálneho bodu pre roku 2025 na 3,1 % a o 1,4 percentuálneho bodu pre rok 2026 na 1,7 %.



Na ilustráciu, v roku 2024 sa globálny import zvýšil o 4,1 %.



ECB zároveň uviedla, že stúpajúce vládne investície súvisiace s výdavkami na obranu a infraštruktúru podporia hospodársky rast eurozóny v strednodobom horizonte.



„Vyššie reálne príjmy a robustný trh práce umožnia domácnostiam viac míňať. Spolu s výhodnejšími podmienkami financovania by to malo urobiť ekonomiku odolnejšou voči globálnym šokom,“ skonštatovala banka.



Vyhliadky hospodárskeho rastu eurozóny zatieňuje napätie v obchode a zvýšená globálna neistota. Vplyv týchto faktorov na výkon ekonomiky za celý rok 2025 čiastočne zmierni silnejšia aktivita v 1. štvrťroku, než sa očakávalo. Tá pravdepodobne čiastočne odráža snahu o predzásobenie sa pred očakávaným zavedením vyšších ciel.



Vyššie clá zasiahnu vývoz a investície v eurozóne a v menšej miere aj spotrebu. Naopak, nové vládne výdavky na infraštruktúru a obranu, najmä v Nemecku, by mali od roku 2026 podporiť domáci dopyt a tým aj ekonomiku.



ECB očakáva, že ročný priemerný rast reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) bude 0,9 % v roku 2025, 1,1 % v roku 2026 a 1,3 % v roku 2027.