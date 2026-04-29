ECB: Rast úverov podnikom v eurozóne sa v marci zrýchlil
Naďalej rástli aj úvery domácnostiam, tempo rastu sa však nemenilo.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. apríla (TASR) - Úvery firmám v eurozóne pokračovali v marci v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. Rozsah rastu pôžičiek bol vyšší napriek tomu, že konflikt na Blízkom východe zvýšil náklady na energie a zhoršil náladu podnikateľov aj spotrebiteľov. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Európskej centrálnej banky (ECB).
Podľa ECB sa upravené úvery podnikom v eurozóne zvýšili v marci oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 3,2 %. V predchádzajúcom mesiaci sa pôžičky firmám zvýšili o 3 %.
Naďalej rástli aj úvery domácnostiam, tempo rastu sa však nemenilo. Rovnako ako vo februári, aj v marci vzrástli pôžičky domácnostiam o 3 %.
ECB zároveň zverejnila údaje o vývoji peňažnej zásoby v eurozóne, pričom tie ukázali, že rast v tomto segmente sa minulý mesiac zrýchlil. Menový agregát M3, ktorý je indikátorom peňažnej zásoby v eurozóne, vzrástol v marci oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 3,2 %. Vo februári rast dosiahol 3 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters so zrýchlením rastu počítali, očakávali však, že dosiahne 3,1 %.
