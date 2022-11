ECB: Riziká ohrozujúce finančnú stabilitu eurozóny sa zvyšujú

Frankfurt nad Mohanom 16. novembra (TASR) - Riziká ohrozujúce finančnú stabilitu eurozóny rastú, keďže jej ekonomika zrejme smeruje do recesie, uviedla Európska centrálna banka (ECB) vo svojej správe o finančnej stabilite. Varovala, že aktuálny vývoj ohrozuje predovšetkým vysoko zadlžené domácnosti, firmy aj štáty. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



Prudké zdraženie energií spôsobilo, že pravdepodobnosť recesie v eurozóne stúpla na 80 %, a výrazné zvýšenie úrokových sadzieb, ktorého cieľom je spomalenie inflácie, už podporilo volatilitu na trhoch a je príčinou nárastu nákladov na obsluhu dlhov.



"Riziká ohrozujúce finančnú stabilitu v eurozóne sa zvýšili v situácii prudko rastúcich cien energií, vysokej inflácie a nízkeho rastu ekonomiky," uviedla ECB vo svojej pravidelnej polročnej správe o finančnej stabilite.



"Ľudia a firmy už teraz pociťujú následky rastúcej inflácie a spomaľovania ekonomiky," uviedol viceprezident ECB Luis de Guindos pri prezentácii správy. "Odhadujeme, že riziká ohrozujúce finančnú stabilitu stúpli a zvýšila sa pravdepodobnosť technickej recesie v eurozóne."



Keďže firmy a domácnosti môžu mať problémy so splácaním dlhov, banky v strednodobom horizonte zrejme zaznamenajú zvýšenie objemu zlyhaných úverov. Ak by sa vyhliadky ešte zhoršili, ECB nevylučuje vlnu firemných insolvencií, predovšetkým v prípade spoločností pôsobiacich v energeticky náročných odvetviach.



"Ziskovosť bankového sektora sa síce v poslednom čase zvýšila z dôvodu nárastu úrokových sadzieb, ale už sa objavujú prvé signály zhoršovania kvality aktív, ktoré môžu spôsobiť, že banky budú musieť zvýšiť rezervy na krytie úverových strát," uviedla ECB. Tá však považuje veľké banky v eurozóne za dostatočne zdravé na to, aby bez problémov zvládli nové riziká.