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ECB: Riziká spojené s umelou inteligenciou môžu mať systémové dôsledky
Platí to aj v prípade poskytovateľov kritických služieb, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, na ktoré sa banky v eurozóne spoliehajú, uviedla.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) upozorňuje na rastúce riziká spojené s umelou inteligenciou (AI). „Rýchly pokrok v schopnostiach modelov umelej inteligencie v skutočnosti predstavuje riziká, ktoré by mohli mať systémové dôsledky,“ vyhlásil v pondelok viceprezident ECB Boris Vujčič. To isté platí aj v prípade poskytovateľov kritických služieb, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, na ktoré sa banky v eurozóne spoliehajú, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Rastúce využívanie umelej inteligencie vo finančnom sektore ponúka významné príležitosti na zvýšenie efektívnosti. Prináša však so sebou aj nové riziká vrátane väčšej závislosti od malého počtu poskytovateľov technológií, ako aj zvýšené kybernetické a prevádzkové riziká,“ upozornil Vujčič. Systémy umelej inteligencie sú čoraz autonómnejšie a výkonnejšie, čo zosilňuje rýchlosť a rozsah kybernetických útokov, priblížil zástupca ECB. „Minimálne v krátkodobom horizonte by to mohlo posunúť rovnováhu síl v prospech útočníkov, pretože finančné inštitúcie môžu čeliť vyšším nákladom a väčším obmedzeniam pri nasadzovaní umelej inteligencie na obranné účely,“ uzavrel Vujčič.
„Rastúce využívanie umelej inteligencie vo finančnom sektore ponúka významné príležitosti na zvýšenie efektívnosti. Prináša však so sebou aj nové riziká vrátane väčšej závislosti od malého počtu poskytovateľov technológií, ako aj zvýšené kybernetické a prevádzkové riziká,“ upozornil Vujčič. Systémy umelej inteligencie sú čoraz autonómnejšie a výkonnejšie, čo zosilňuje rýchlosť a rozsah kybernetických útokov, priblížil zástupca ECB. „Minimálne v krátkodobom horizonte by to mohlo posunúť rovnováhu síl v prospech útočníkov, pretože finančné inštitúcie môžu čeliť vyšším nákladom a väčším obmedzeniam pri nasadzovaní umelej inteligencie na obranné účely,“ uzavrel Vujčič.