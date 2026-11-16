Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. november 2026Meniny má Agnesa
< sekcia Ekonomika

ECB: Riziká spojené s umelou inteligenciou môžu mať systémové dôsledky

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR - Michal Svítok

Platí to aj v prípade poskytovateľov kritických služieb, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, na ktoré sa banky v eurozóne spoliehajú, uviedla.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) upozorňuje na rastúce riziká spojené s umelou inteligenciou (AI). „Rýchly pokrok v schopnostiach modelov umelej inteligencie v skutočnosti predstavuje riziká, ktoré by mohli mať systémové dôsledky,“ vyhlásil v pondelok viceprezident ECB Boris Vujčič. To isté platí aj v prípade poskytovateľov kritických služieb, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, na ktoré sa banky v eurozóne spoliehajú, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Rastúce využívanie umelej inteligencie vo finančnom sektore ponúka významné príležitosti na zvýšenie efektívnosti. Prináša však so sebou aj nové riziká vrátane väčšej závislosti od malého počtu poskytovateľov technológií, ako aj zvýšené kybernetické a prevádzkové riziká,“ upozornil Vujčič. Systémy umelej inteligencie sú čoraz autonómnejšie a výkonnejšie, čo zosilňuje rýchlosť a rozsah kybernetických útokov, priblížil zástupca ECB. „Minimálne v krátkodobom horizonte by to mohlo posunúť rovnováhu síl v prospech útočníkov, pretože finančné inštitúcie môžu čeliť vyšším nákladom a väčším obmedzeniam pri nasadzovaní umelej inteligencie na obranné účely,“ uzavrel Vujčič.
.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čakajú nás mrazy aj teploty nad 10 °C

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností