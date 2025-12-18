< sekcia Ekonomika
ECB s veľkou pravdepodobnosťou ponechá sadzby na pôvodnej úrovni
Kľúčová depozitná sadzba by tak mala zotrvať na 2 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) s veľkou pravdepodobnosťou ponechá na svojom štvrtkovom zasadnutí úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Kľúčová depozitná sadzba by tak mala zotrvať na 2 %. ECB oznámi svoje rozhodnutie približne o 14.15 h SEČ. Informovala o tom agentúra DPA.
Infláciu v eurozóne sa po jej prudkom zrýchlení v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu pred takmer štyrmi rokmi podarilo medzičasom dostať pod kontrolu. Štatistický úrad Európskej únie Eurostat v stredu (17. 12.) uviedol, že miera inflácie v eurozóne sa v novembri udržala na októbrovej úrovni. To znamená 2,1 %, čo je tesne nad inflačným cieľom ECB. Eurostat tak revidoval predbežný odhad z 2. decembra, v rámci ktorého uviedol, že inflácia v eurozóne sa zrýchlila na 2,2 %.
Na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí by ECB mala okrem oznámenia o úrokových sadzbách zverejniť aj aktualizované inflačné prognózy a prognózy vývoja ekonomiky. Podľa doterajších odhadov by inflácia mala za tento rok dosiahnuť 2,1 %.
