ECB sa nebude ponáhľať s úpravou úrokových sadzieb
Inflácia sa drží v blízkosti inflačného cieľa.
TASR
Frankfurt nad Mohanom 22. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa naďalej neplánuje ponáhľať s úpravou úrokových sadzieb, keďže inflácia sa drží v blízkosti inflačného cieľa. Tvorcovia menovej politiky ECB sú okrem toho spokojní aj so súčasnými odhadmi investorov, že banka by mala držať sadzby na nezmenenej úrovni počas celého roka. Poukázala na to vo štvrtok zverejnená zápisnica z decembrového zasadnutia Rady guvernérov ECB. Informovala o tom agentúra Reuters.
Na ostatnom zasadnutí Rady guvernérov ECB 18. decembra ponechala rada úrokové sadzby nezmenené, pričom kľúčová depozitná sadzba zostala na úrovni 2 %. ECB zároveň zlepšila odhad vývoja ekonomiky eurozóny, čo pre trhy znamenalo, že banka sa v najbližšom období na redukciu úrokových sadzieb nechystá.
To ECB potvrdila aj v zápisnici z decembrového zasadnutia. „Rada guvernérov by mala byť trpezlivá, čo by sa však nemalo chápať ako váhanie konať,“ uviedla ECB. Nasledujúce zasadnutie je naplánované na 5. februára a investori predpokladajú, že k žiadnej zmene v úrokových sadzbách nedôjde. Navyše, odhadujú, že s nimi ECB nebude hýbať do konca roka.
Aj keď členovia Rady guvernérov ECB málokedy komentujú odhady investorov, zápisnica naznačuje, že so súčasnými prognózami trhov sú celkovo spokojní. „Vzhľadom na strednodobú orientáciu ECB...súčasné odhady trhov v súvislosti s úrokovými sadzbami môžeme považovať za konzistentné s ostatným rozhodnutím (z decembra) a v súlade s reakčnou funkciou Rady guvernérov ECB,“ uvádza sa v zápisnici.
Miera inflácie v eurozóne, čo je faktor, na ktorý sa ECB zameriava v najväčšej miere, sa držala väčšiu časť minulého roka okolo 2 %, čo predstavuje inflačný cieľ ECB. Navyše, aj najnovšie projekcie poukazujú na to, že okolo tejto úrovne by sa mala pohybovať aj v ďalších rokoch.
