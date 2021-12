ECB sa pravdepodobne v decembri vyhne dlhodobému záväzku

Frankfurt nad Mohanom 3. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) môže vzhľadom na zvýšenú neistotu na poslednom tohtoročnom zasadnutí v decembri stanoviť politiku len na relatívne krátke obdobie. Ale nemala by odkladať dlhodobejšie rozhodnutie, keďže trhy potrebujú smer. Uviedla to v piatok prezidentka ECB Christine Lagardeová.



Konzervatívni členovia ECB vyzvali banku, aby sa v decembri vyhla prijímaniu dlhodobých záväzkov vzhľadom na vysokú infláciu v eurozóne a oživenie pandémie nového koronavírusu po objavení sa variantu omikron.



Niektorí dokonca diskutovali o možnosti posunúť rozhodnutie do roku 2022 v nádeji, že tento odklad prinesie jasnejší obraz o hospodárskom raste a inflácii.



"Existujú spôsoby, ako mať viac jasno bez dlhodobých záväzkov," povedala Lagardeová na konferencii Reuters Next. Dodala však, že by bolo chybou stále odkladať dlhodobé záväzky s odvolaním sa na neistotu.



"Musíme veľmi jasne ukázať, že sme pripravení (konať) v oboch smeroch." Po splnení podmienok na zvýšenie sadzieb nebude podľa nej ECB váhať a pristúpi k činom.



Zasadanie ECB 16. decembra bude najdôležitejšie v tomto roku. Centrálna banka eurozóny už oznámila, že na budúci rok v marci ukončí svoju schému núdzových pandemických stimulov v hodnote 1,85 bilióna eur a "prekalibruje" ďalšie nástroje, aby zaplnila prázdne miesto.



Lagardeová nehovorila o možných výsledkoch stretnutia, ale uviedla, že aj naďalej zastáva názor, že program núdzových nákupov počas pandémie, kľúčový nástroj ECB v ostatných dvoch rokoch, by sa mal skončiť a úrokové sadzby by sa v budúcom roku nemali zvyšovať.



Hoci americkí politici už pripúšťajú, že vysoká inflácia nie je dočasná, Lagardeová sa držala doterajšieho stanoviska ECB, podľa ktorého sa rast spotrebiteľských cien zmierni sám od seba. Poukázala pritom na odlišnosť oboch ekonomík. "Sme pevne presvedčení, že inflácia v roku 2022 klesne," povedala s tým, že inflácia v eurozóne už možno dosiahla svoj vrchol.



Medziročná miera inflácia v menovom bloku minulý mesiac vyletela na rekordných 4,9 %, čo je viac ako dvojnásobok cieľa ECB na úrovni 2 %. Viaceré ukazovatele naznačujú, že pod túto cieľovú hranicu klesne najskôr koncom roka 2022.