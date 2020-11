ECB sa v rámci pomoci eurozóne plánuje zamerať aj na lacné úvery

Frankfurt nad Mohanom 11. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa pri podpore ekonomiky eurozóny plánuje zamerať najmä na nákupy aktív v rámci núdzového pandemického programu a na dlhodobé lacné úvery. Povedala to v stredu šéfka ECB Christine Lagardová, ktorá koncom októbra dala najavo, že banka je pripravená pristúpiť v decembri k ďalšiemu balíku monetárnych stimulov. Zároveň však varovala pred prehnaným optimizmom v súvislosti s novou vakcínou proti chorobe COVID-19.



"Aj keď máme na stole viacero možností, núdzový pandemický program nákupov aktív (PEPP) a cielené dlhodobé refinančné operácie (TLTRO) sa v súčasnej situácii ukázali ako účinné a je možné ich upravovať podľa vývoja pandémie," povedala Lagardová v príhovore pri otvorení fóra ECB o centrálnom bankovníctve. Ako dodala, z tohto dôvodu by preto banka mala využiť práve tieto nástroje. Fórum ECB o centrálnom bankovníctve sa zvyčajne koná v portugalskom meste Sintra, tento rok sa však pre pandémiu nového koronavírusu realizuje prostredníctvom videokonferencie.



ECB spustila PEPP v marci tohto roka v objeme 750 miliárd eur. V júni potom program navýšila na 1,35 bilióna eur. Program bude pokračovať flexibilným spôsobom, kým sa podľa Rady guvernérov neskončí obdobie koronakrízy, minimálne však do konca júna 2021.



TLTRO spustila ECB v júni 2014. V marci 2019 oznámila už tretiu sériu (TLTRO III), pričom v marci tohto roka, keď Európu zasiahla pandémia nového koronavírusu, zmiernila podmienky v rámci tohto programu.



Lagardová reagovala aj na najnovšie informácie o vysoko účinnej potenciálnej vakcíne, na ktorej spolupracujú americký koncern Pfizer a nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech. Účinnosť má byť vyše 90 %.



Ako povedala, aj keď najnovšie správy o vakcíne sú veľmi povzbudivé, stále môžu hroziť ďalšie vlny pandémie nového koronavírusu a dokiaľ sa nepodarí dosiahnuť vysokú mieru imunity, nie sú vylúčené ďalšie obmedzenia, dodala. Druhá vlna nového koronavírusu predstavuje podľa Lagardovej nové výzvy a riziká, plán na jej zvládnutie je však rovnaký ako v prípade prvej vlny. "ECB bola pripravená pomôcť v prípade prvej vlny a rovnako bude konať aj v prípade druhej vlny," dodala.