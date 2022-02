ECB: Sberbank Europe a jej dcérske spoločnosti v EÚ zlyhávajú

Frankfurt nad Mohanom 28. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa domnieva, že Sberbank Europe a jej dcérske spoločnosti v Chorvátsku a Slovinsku zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú. Uvádza sa to v hodnotení, ktoré sa vzťahuje na tri subjekty pod priamym dohľadom ECB: Sberbank Europe so sídlom v Rakúsku a jej dcérske spoločnosti v Chorvátsku a Slovinsku.



Sberbank Europe je plne vlastnená dcérska spoločnosť ruskej Sberbank, ktorej väčšinovým vlastníkom je Ruská federácia.



Hodnotenie ECB odráža odliv vkladov v dôsledku geopolitického napätia, ktoré má negatívny vplyv na reputáciu ruskej banky.



Európska centrálna banka (ECB) vyhodnotila, že Sberbank Europe a jej dve dcérske spoločnosti v európskej bankovej únii, Sberbank v Chorvátsku a Sberbank v Slovinsku, zlyhávajú alebo pravdepodobne zlyhajú v dôsledku zhoršenia ich likvidnej situácie.



Plným vlastníkom ich rakúskej materskej Sberbank Europe je ruská Sberbank, v ktorej má ruský štát väčšinový 50 % podiel plus jeden podiel s hlasovacím právom.



ECB zistila, že Sberbank Europe v blízkej budúcnosti pravdepodobne nebude schopná splácať svoje dlhy alebo iné záväzky v čase ich splatnosti.



Sberbank Europe a jej dcérske spoločnosti zaznamenali výrazný odliv vkladov v dôsledku geopolitického napätia. To viedlo k zhoršeniu ich likviditnej pozície. A neexistujú žiadne dostupné opatrenia s reálnou šancou na obnovenie tejto pozície na úrovni skupiny a v každej z jej dcérskych spoločností v rámci bankovej únie.



Retailoví vkladatelia sú v rámci európskeho systému ochrany vkladov chránení až do výšky 100.000 eur na vkladateľa a banku v Európskej únii. Túto ochranu poskytujú systémy ochrany vkladov v Rakúsku vrátane nemeckej pobočky banky, Chorvátsku aj Slovinsku.



Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board, SRB) ECB musí v súlade so svojím mandátom potvrdiť, že banka zlyhala alebo pravdepodobne zlyhá, rozhodne o následných krokoch a zavedie ich.



Sberbank Europe má dcérske spoločnosti a pobočky v Bosne a Hercegovine, Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Maďarsku a Českej republike. Pobočku má aj v Nemecku.



ECB koordinuje celý proces s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v týchto jurisdikciách.



Sberbank Europe je jednou zo siedmich rakúskych bánk priamo pod dohľadom ECB. Sídlo má vo Viedni.



ECB prevzala priamy dohľad nad Sberbank Europe v roku 2014, keď bol zriadený jej bankový dohľad. Vzhľadom na rozsah cezhraničných aktivít bola Sberbank Europe označená za systémovo významnú banku. Na konci roka 2021 mala aktíva vo výške 13,6 miliardy eur.



Zlyhanie alebo pravdepodobnosť zlyhania je klasifikácia, ktorú používajú orgány pre dohľad, keď daná inštitúcia prestáva byť životaschopná. Riešením je proces reštrukturalizácie zlyhávajúcich bánk s minimálnymi dôsledkami na reálnu ekonomiku a verejné financie. Na úrovni eurozóny ho riadi Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.



