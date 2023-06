ECB: Spotrebitelia v eurozóne dúfajú v spomalenie inflácie

Frankfurt nad Mohanom 6. júna (TASR) - Spotrebitelia v eurozóne v apríli znížili svoje inflačné očakávania na nasledujúcich 12 mesiacov aj trojročné očakávania. Ukázali to v utorok výsledky najnovšieho prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré sú úľavou pre jej predstaviteľov po prekvapujúcom náraste inflačných očakávaní mesiac predtým. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Miera inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, dosiahla vrchol vlani v októbri na rekordnej úrovni 10,6 %. Odvtedy už síce klesla na jednociferné číslo (v máji dosiahla 6,1 %), ale stále sa pohybuje vysoko nad cieľom ECB, ktorým je inflácia na úrovni 2 %. Môže trvať až do roku 2025, kým dosiahne cieľovú úroveň, keďže základné tlaky zostávajú tvrdohlavo veľké, poháňané najrýchlejším rastom nominálnych miezd za uplynulé roky.



Prieskum odhalil, že očakávania spotrebiteľov v prípade vývoja inflácie v nasledujúcich 12 mesiacoch klesli v apríli 2023 na 4,1 % z 5 % v marci, zatiaľ čo trojročné inflačné očakávania sa znížili na 2,5 % z 2,9 %. Na prieskume ECB sa zúčastnilo 14.000 respondentov z najväčších ekonomík eurozóny.



"Nárast inflačných očakávaní zaznamenaný v marci sa teda do značnej miery zvrátil," uviedla ECB v správe.



"Vnímanie inflácie a očakávania spotrebiteľov boli aj naďalej vyrovnané naprieč príjmovými triedami, pričom mladší respondenti uvádzali nižšie vnímanie inflácie a očakávania a výraznejší pokles ako starší respondenti," dodala ECB.



Čo sa týka rastu príjmov, spotrebitelia predpokladajú miernejší rast miezd, znížili tiež svoje odhady v oblasti nezamestnanosti a boli menej pesimistickí, pokiaľ ide o vyhliadky na hospodársky rast menového bloku, aj keď stále očakávajú pokles ekonomiky.