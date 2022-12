ECB sprísni kontrolu toho, ako banky spravujú úverové riziká

Frankfurt nad Mohanom 12. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sprísni kontrolu toho, ako banky v eurozóne spravujú úverové riziká a diverzifikujú financovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Eurozóna čelí na jednej strane bezprecedentne vysokej inflácii a na strane druhej prudkému spomaleniu ekonomiky. Hlavným dôvodom je útočná ruská vojna na Ukrajine. Táto situácia prinútila ECB, aby sprísnila svoju menovú politiku, a tým aj podmienky financovania, čo však má negatívny vplyv na rast ekonomiky.



ECB, ktorá vykonáva dohľad nad viac než 100 veľkými bankami v Európe, uviedla, že sa bližšie pozrie na úverové inštitúty s expozíciou v najzraniteľnejších sektoroch, vrátane energetiky a obchodu s energiami. ECB tiež bude pozorne monitorovať hypotéky, úvery pre developerov a vývoj v realitnom sektore.



Vyššie úrokové sadzby rovnako ako pomalý rast alebo dokonca recesia môžu podľa ECB v budúcnosti spôsobiť problémy dlžníkom so splácaním ich záväzkov. Nedávna previerka bánk tiež potvrdila nedostatky v kontrole a riadení rizík, predovšetkým v oblasti monitoringu úverov, rezerv na krytie zlých úverov a klasifikácii problémových dlžníkov.



Podľa ECB by prudká korekcia na niektorých realitných trhoch, predovšetkým v segmente rezidenčných nehnuteľností, mohla spôsobiť zraniteľným bankám problémy. ECB bude z tohto dôvodu realizovať cielené kontroly úverových inštitútov, aby zabezpečila "férové a včasné" uznanie očakávaných úverových strát prostredníctvom zvýšenia rezerv na ich krytie



Vyššie úrokové sadzby a stavebné náklady však negatívne zasiahnu aj trh s komerčnými nehnuteľnosťami, predovšetkým segment kancelárií, ktorý má už problémy so zmenou spôsobov spôsobenou pandémiou.