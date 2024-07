ECB: Štyria z desiatich zamestnancov trpia syndrómom vyhorenia

Frankfurt nad Mohanom 12. júla (TASR) - Počet zamestnancov Európskej centrálnej banky (ECB) trpiacich syndrómom vyhorenia v posledných rokoch neustále stúpa a v súčasnosti sa týka približne 40 % jej pracovnej sily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Na základe výsledkov štúdie, ktorú si objednali zástupcovia zamestnancov ECB u poradenskej spoločnosti Psy@work, počet jej pracovníkov, ktorí hlásia vyhorenie, stúpol z 29,7 % v roku 2016 na 33,2 % v roku 2021 a v roku 2024 dosiahne 38,9 %. Štúdia tiež zistila, že 146 zamestnancov malo samovražedné myšlienky, čo predstavuje 9,1 % respondentov, pričom pred tromi rokmi to bolo 6 %. Závery štúdie vychádzajú z odpovedí získaných v máji od 1600 z takmer 5100 zamestnancov banky. Nedostatočné alebo chýbajúce plány v oblasti kariérneho rozvoja a nedostatok príležitostí vedú k strate motivácie a rastúcemu cynizmu, uviedli autori štúdie.



V ECB bola miera osôb vykazujúcich vyhorenie vyššia ako v podobných štúdiách zameraných na iné odvetvia. Napríklad v prípade maloobchodných spoločností sa miera vyhorenia podľa zistení Psy@work pohybuje v rozpätí 17 až 23 %.



Prezidentka ECB Christine Lagardová a Výkonná rada musia "riešiť základné príčiny duševnej ujmy zamestnancov ECB, pričom v prvom rade musia začať riešiť obavy zamestnancov týkajúce sa zvýhodňovania pri prijímaní do zamestnania a pracovnej záťaže," uviedol Carlos Bowles, zástupca odborového zväzu IPSO v ECB. Chyby v úsudku spôsobené vyhorením sú to posledné, čo ECB potrebuje v čase, keď od nej všetci očakávajú, že bude robiť správne rozhodnutia, dodal.



"Zdravie a pohodu našich zamestnancov berieme veľmi vážne," uviedla pre AFP hovorkyňa ECB. Banka už podľa nej zaviedla opatrenia reagujúce na identifikované problémy a pripravuje ďalšie, zamerané na otázky, akými sú pracovné zaťaženie a kariérne príležitosti.