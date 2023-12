ECB svoje úrokové sadzby nezmenila

Frankfurt nad Mohanom 14. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok na svojom decembrovom zasadnutí podľa očakávania svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenila. Úroková sadzba z jednodňových vkladov tak zostáva na historickom maxime 4 %. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a DPA.



ECB vo štvrtok ponechala úrokové sadzby na viacročných maximách už druhé zasadnutie po sebe v snahe znížiť infláciu, napriek náznakom, že ekonomický rast sa spomaľuje.



Úroková sadzba z hlavných refinančných operácií tak zostala na 22-ročnom maxime 4,5 % a úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 4,75 %.



Rada guvernérov uviedla, že bude udržiavať kľúčové úrokové sadzby na reštriktívnej úrovni tak dlho, ako to bude potrebné na dosiahnutie inflačného cieľa banky na úrovni 2 %.



Hoci miera inflácie v eurozóne v uplynulých mesiacoch klesla, Rada guvernérov sa domnieva, že v blízkej budúcnosti sa pravdepodobne opäť dočasne zvýši, než začne v priebehu budúceho roka postupne klesať. Podľa najnovších projekcií sa až v roku 2025 priblíži k cieľu ECB na úrovni 2 %.



Predstavitelia banky očakávajú, že v roku 2023 dosiahne priemerná miera inflácie 5,4 %, v roku 2024 klesne na 2,7 %, v roku 2025 na 2,1 % a v roku 2026 na 1,9 %. V porovnaní so septembrovými odhadmi to predstavuje revíziu smerom nadol na rok 2023 a najmä na rok 2024.



Aj jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií sa zmiernila, ale cenové tlaky zostávajú zvýšené, najmä v dôsledku silného rastu jednotkových nákladov práce. Experti ECB odhadujú v roku 2023 jadrovú infláciu v priemere 5 %, v roku 2024 jej pokles na 2,7 %, v roku 2025 na 2,3 % a v roku 2026 na 2,1 %.



Nedávne zvýšenie úrokových sadzieb sa naďalej silne prenáša do ekonomiky, skonštatovala ECB. Prísnejšie podmienky financovania tlmia dopyt, čo pomáha stláčať infláciu.



ECB vo štvrtok zopakovala, že má v úmysle pokračovať počas prvého polroka 2024 v plnej reinvestícii splátok istiny z cenných papierov, ktoré získala v rámci programu nákupu aktív počas pandémie (PEPP). V druhej polovici roka 2024 má v úmysle znížiť portfólio PEPP o 7,5 miliardy eur mesačne. Rada guvernérov má v úmysle ukončiť reinvestície v rámci PEPP na konci roka 2024.



Trhy teraz s napätím očakávajú tlačovú konferenciu prezidentky ECB Christine Lagardovej o 15.45 h SEČ, na ktorej predstaví svoj pohľad na ekonomiku.