ECB tlačí na banky z eurozóny, aby čo najskôr opustili ruský trh

Frankfurt nad Mohanom 13. júna (TASR) - Banky z eurozóny výrazne znížili svoju expozíciu voči Rusku, je však potrebné, aby tento trh opustili úplne, a to čo najskôr. Povedal to v utorok predseda Rady Európskej centrálnej banky (ECB) pre dohľad Andrea Enria. Informovala o tom agentúra Reuters.



Viac než rok od napadnutia Ukrajiny zotrváva v Rusku ešte niekoľko európskych bánk, medzi nimi rakúska Raiffeisen Bank International (RBI) a talianska UniCredit. Obidve hrajú významnú úlohu v ruskej ekonomike.



Enria uznal, že banky už v Rusku neposkytujú nové úvery a v dôsledku tlaku Moskvy je pre ne ťažké biznis predať. Dodal však, že musia v tomto procese pokračovať. "Je dôležité, aby banky pokračovali v redukcii svojej expozície voči ruskému trhu a ideálne by bolo, keby tento trh opustili čo najskôr," povedal šéf bankového dohľadu. "Takýto postup nielenže oceňujeme, my priamo požadujeme, aby takto konali, keďže v prípade pokračovania v aktivitách na ruskom trhu je tu vysoké riziko straty reputácie," dodal.



RBI, ktorá je v súčasnosti najdôležitejšou západnou bankou v Ruskej federácii, medzičasom uviedla, že skúma možnosti riešenia svojho ruského biznisu. Zvažuje odčlenenie ruských aktív, prípadne predaj.