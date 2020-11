ECB tlmí nadšenie z vakcíny, na eurozónu budú vplývať nové obmedzenia

Madrid/Frankfurt nad Mohanom 13. novembra (TASR) - Informácie o potenciálnej vakcíne proti chorobe COVID-19 môžu priniesť určitú úľavu, ekonomiku eurozóny však budú v najbližších mesiacoch zaťažovať nové obmedzenia, ktoré vlády prijali s cieľom zmierniť druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Upozornili na to dvaja predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB), guvernér španielskej centrálnej banky Pablo Hernández de Cos a členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. Vyjadrili sa podobne ako v minulých dňoch šéfka ECB Christine Lagardová.



"Čo sa týka nálady spotrebiteľov, investorov a ekonomickej aktivity, vakcína je nepochybne veľmi dobrou správou," povedal de Cos v súvislosti s informáciami o potenciálnej vysokoúčinnej vakcíne vyvíjanej americkou farmaceutickou firmou Pfizer a nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech. Pfizer v pondelok (9. 11.) oznámil, že vakcína by mala mať viac než 90-percentnú účinnosť. Ako však dodal, zatiaľ by bol opatrný. "V najbližšom období budú na európsku ekonomiku pôsobiť nové reštrikcie," povedal.



V rozhovore pre televíznu stanicu CNBC Schnabelová rovnako uviedla, že vakcína "je úžasnou správou". Na druhej strane, nové karanténne opatrenia "výrazne zhoršili vyhliadky ekonomiky na 4. kvartál, ako aj na 1. kvartál budúceho roka".



Podľa Schnabelovej "vakcína nás vracia späť k základnému scenáru ECB," ktorý počíta s tohtoročným poklesom ekonomiky eurozóny o 8 % a s rastom v budúcom roku o 5 % a v roku 2022 o 3,2 %. De Cos však uviedol, že "vplyv druhej vlny pandémie do tejto prognózy zapracovaný nebol".



ECB minulý mesiac informovala, že v decembri oznámi nový balík monetárnych stimulov, pričom šéfka ECB tento týždeň uviedla, že v rámci neho by sa banka mala zamerať najmä na núdzový pandemický program nákupu dlhopisov (PEPP) a podporu bánk prostredníctvom dlhodobých lacných úverov. Aj Lagardová však varovala pred prehnaným optimizmom v súvislosti s vakcínou. Správy o vakcíne sú podľa nej veľmi povzbudivé, predtým však môžu prísť ďalšie vlny pandémie, a preto nie sú vylúčené nové karanténne opatrenia.