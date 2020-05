ECB: Trhy rozhodnutie nemeckého ústavného súdu neznepokojilo

Atény 12. mája (TASR) - Rozhodnutie nemeckého ústavného súdu, ktoré spochybnilo legálnosť programu nákupu dlhopisov Európskej centrálnej banky (ECB), nemalo výraznejší vplyv na trhy, uviedol guvernér gréckej centrálnej banky Jannis Stournaras.



Podľa Stournarasa rozhodnutie súdu síce spôsobilo istý zmätok, ale našťastie nie na trhoch, ktoré naň v podstate nereagovali. "Trhy neveria, že by to spôsobilo vážny problém, a to je dôležité," povedal člen Rady guvernérov v online diskusii o tom, aký vplyv môže mať rozhodnutie nemeckého ústavného súdu na menovú politiku ECB.



Nemecký ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že ECB pri Programe nákupu cenných papierov verejného sektora (PSPP) prekročila svoje právomoci. Súd uviedol, že program je čiastočne v rozpore s nemeckou ústavou, a dal ECB tri mesiace na to, aby dokázala, že program je nevyhnutný a primeraný. Ak sa tak nestane, nemecká centrálna banka (Bundesbank) sa na ňom nebude môcť ďalej podieľať.



Viacerí predstavitelia ECB aj Európskej únie (EÚ) upozornili, že legislatíva a súdy EÚ sú nadradené národným a poukázali na nezávislosť ECB. Európsky súdny dvor v roku 2018 totiž rozhodol, že sporný program ECB je v súlade s právom EÚ. Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v nedeľu (10. 5.) povedala, že asi bude potrebné preskúmať, či Nemecko neporušilo európske zmluvy, keďže rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sú záväzné pre všetky členské štáty.