ECB: Trumpove dovozné clá spomalia ekonomiku aj infláciu v eurozóne

Frankfurt nad Mohanom 3. decembra (TASR) - Dovozné clá, ktoré chce zaviesť administratíva novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, by mohli spomaliť rast ekonomiky a infláciu v eurozóne, uviedol člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Piero Cipollone. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Väčšina ekonómov sa zhoduje na tom, že prípadné clá by mali negatívny dosah na rast, hoci názory na ich vplyv na spotrebiteľské ceny sa rozchádzajú. Niektorí tvrdia, že obchodné bariéry USA spôsobila posilnenie dolára, čím sa zdraží dovoz kľúčových komodít, zatiaľ čo pravdepodobné odvetné opatrenia z Európy takisto zvýšia náklady.



Cipollone si však myslí niečo iné. "To všetko ma vedie k názoru, že dôjde k spomaleniu rastu, ale aj k zníženiu inflácie."



Tento argument je čoraz aktuálnejší, keďže niektorí členovia Rady guvernérov ECB tvrdia, že banke v súčasnosti hrozí podstrelenie jej 2-percentného inflačného cieľa, a preto by mala rýchlejšie uvoľňovať menovú politiku.



Cipollone uviedol, že americké clá oslabia ekonomiku, čo sa prejaví v nižšej spotrebe, a tým aj v menšom tlaku na ceny. Čínski výrobcovia odstavení z amerického trhu budú hľadať nové odbytištia a v Európe budú predávať za nižšie ceny.



Hoci posilnenie dolára by mohlo spôsobiť zdraženie dovozu ropy, Trump chce zároveň podporiť produkciu energií v USA, čo by mohlo zvýšiť ponuku na trhu v čase spomalenia ekonomiky. Tieto faktory potom viac než vykompenzujú inflačný vplyv ciel na ceny.