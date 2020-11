Ak chcú banky po brexite podnikať v EÚ, musia tam mať sídlo

Frankfurt nad Mohanom 18. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) v stredu pripomenula, že Európska únia (EÚ) požaduje, aby finančné inštitúcie, ktoré budú chcieť aj po brexite podnikať v európskom bloku, presunuli pracovné miesta z Londýna na pevninu.



ECB uviedla, že banky so sídlom v Spojenom kráľovstve nesmú využívať pandémiu nového koronavírusu ako zámienku na zabránenie presídlenia.



Toto varovanie uverejnila ECB v čase, keď sa objavili správy, že Londýn a Brusel sa blížia k dohode o obchode po brexite. Francúzsko údajne prikývlo na návrh kvót na rybolov vo vodách Spojeného kráľovstva, čo je kľúčový bod sporu medzi oboma stranami.



K dohode by mohlo dôjsť už v pondelok, informoval londýnsky denník Daily Telegraph.



ECB, ktorá dohliada na najväčšie banky v eurozóne, uviedla, že veritelia pôsobiaci v bloku musia presunúť do EÚ dostatok kapitálu, zamestnancov a manažérskych znalostí, aby zabezpečili fyzickú prítomnosť potrebnú na riadenie úverov a rizík.



Európsky bankový dohľad poskytol flexibilitu tam, kde to bolo potrebné, najmä pokiaľ ide o vplyv opatrení spojených s koronavírusom a cestovných obmedzení na presídlenie zamestnancov, uviedla ECB a dodala, že v "zásade už nepredpokladá žiadnu ďalšiu flexibilitu".