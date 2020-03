ECB urobí v rámci svojho mandátu všetko na zmiernenie otrasov na trhu

Frankfurt nad Mohanom 18. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je pripravená v rámci svojho mandátu urobiť všetko na zmiernenie otrasov na trhu. Povedala to členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. Urobila tak krátko po tom, ako talianske dlhopisy zaznamenali najväčší výpredaj od dlhovej krízy eurozóny.



Použijúc podobné vyjadrenie, aké mal svojho času bývalý prezident ECB Mario Draghi, ktorý povedal, že "v rámci svojho mandátu je ECB pripravená urobiť všetko, čo je potrebné na záchranu eura," Schnabelová uviedla, že "ECB je pripravená v rámci svojho mandátu urobiť všetko, čo je potrebné s cieľom zmierniť otrasy na trhu". Zároveň však upozornila, aby sa nepreceňoval vplyv centrálnych bánk s tým, že menová politika nemôže sama vyriešiť všetky problémy.



Tie sa týkajú najmä Talianska, ktoré je v rámci Európy krajinou najviac postihnutou šírením nového koronavírusu. Jeho situáciu ešte skomplikovalo vyjadrenie guvernéra rakúskej centrálnej banky a člena Rady guvernérov ECB Roberta Holzmanna, podľa ktorého menová politika už dosiahla svoje limity a ECB nebude schopná naplniť očakávania trhov. Neskôr svoje slová upravil na "ECB ešte zďaleka svoje limity nedosiahla".



Zdroj z talianskej centrálnej banky medzitým uviedol, že centrálna banka začala intervenovať s cieľom udržať stabilitu na trhu. Taliansko zaznamenalo v stredu rast výnosov svojich kľúčových 10-ročných dlhopisov o viac než 60 bázických bodov nad 3 %. Výnos sa tak dostal na najvyššiu hodnotu od februára minulého roka.



Holzmannovo vyjadrenie bolo ďalším z nie veľmi šťastných, ktoré prezentovali predstavitelia ECB v poslednom období. Minulý týždeň dokonca sama šéfka ECB Christine Lagardeová vyhlásila, že "ECB tu nie je na to, aby znižovala rizikovú prirážku v eurozóne". To sa odrazilo na ešte väčšom výpredaji talianskych dlhopisov, než aký zaznamenali dovtedy a milánska burza evidovala najväčší denný prepad vo svojej histórii. Lagardeová sa neskôr za svoje vyjadrenia ospravedlnila.