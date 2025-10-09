< sekcia Ekonomika
ECB: Úrokové sadzby sú dostatočne robustné na zvládnutie šokov
ECB v septembri úrokové sadzby nezmenila a dokonca ponúkla mierne optimistické hodnotenie ekonomiky eurozóny.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. októbra (TASR) - Tvorcovia menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB) sa neponáhľajú s ďalším znižovaním úrokových sadzieb napriek nezvyčajne vysokej neistote a rizikám. Ukázala to vo štvrtok zápisnica zo zasadnutia Rady guvernérov 10. a 11. septembra. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.
ECB v septembri úrokové sadzby nezmenila a dokonca ponúkla mierne optimistické hodnotenie ekonomiky eurozóny. To naznačuje, že ďalšie uvoľňovanie jej menovej politiky sa v blízkej budúcnosti neočakáva, aj keď clá v USA stále zatieňujú výhľad.
Členovia Rady guvernérov na septembrovom zasadnutí privítali fakt, že miera inflácie v eurozóne sa priblížila k strednodobému cieľu ECB, ktorým sú 2 %. No kým niektorí guvernéri sa domnievajú, že inflačné riziká sú naklonené smerom nadol v dôsledku možného ďalšieho zhodnocovania eura, obchodného napätia a spomalenia ekonomiky Spojených štátov, iní upozornili na riziká rastu vrátane odolnosti ekonomiky eurozóny, inflačného vplyvu ciel a možného narušenia dodávateľských reťazcov.
Všetci však boli za ponechanie úrokových sadzieb v septembri na nezmenenej úrovni, keďže prognózy inflácie sa od júna do značnej miery nezmenili.
„Najmä údaje získané po júlovom zasadnutí potvrdili, že inflačný výhľad je naďalej dobrý a že ekonomika eurozóny zostáva odolná, pričom riziká pre hospodársky rast sú teraz vyváženejšie,“ uvádza sa v zápisnici zo zasadnutia.
„Súčasná úroveň úrokových sadzieb by sa mala považovať za dostatočne robustnú na zvládnutie šokov vzhľadom na inflačné riziká aj širokú škálu možných scenárov,“ pokračuje zápisnica.
Šanca na ďalšie zníženie sadzieb je tak po septembrovom zasadnutí ešte menšia vzhľadom na relatívne priaznivé údaje a komentáre prezidentky ECB Christine Lagardovej.
Trhy preto po znížení úrokov o 2 percentuálne body za rok do júna 2025 nevidia teraz takmer žiadnu šancu na zníženie sadzieb v tomto roku. Predpovedajú šancu jedna ku trom na zníženie úrokov niekedy v prvej polovici budúceho roka.
„Súčasná situácia sa pravdepodobne v určitom okamihu podstatne zmení, ale momentálne je ťažké povedať, kedy a akým smerom,“ uviedla ECB vo štvrtkovej správe.
Dvere k ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky však ECB vzhľadom na značné riziká úplne nezavrela. Francúzsko sa totiž zmieta v chaose, nemecká priemyselná produkcia aj nemecký export do USA klesajú, úspory domácností ďalej rastú, súkromná spotreba je slabá a ziskovosť podnikov sa znižuje.
ECB v septembri úrokové sadzby nezmenila a dokonca ponúkla mierne optimistické hodnotenie ekonomiky eurozóny. To naznačuje, že ďalšie uvoľňovanie jej menovej politiky sa v blízkej budúcnosti neočakáva, aj keď clá v USA stále zatieňujú výhľad.
Členovia Rady guvernérov na septembrovom zasadnutí privítali fakt, že miera inflácie v eurozóne sa priblížila k strednodobému cieľu ECB, ktorým sú 2 %. No kým niektorí guvernéri sa domnievajú, že inflačné riziká sú naklonené smerom nadol v dôsledku možného ďalšieho zhodnocovania eura, obchodného napätia a spomalenia ekonomiky Spojených štátov, iní upozornili na riziká rastu vrátane odolnosti ekonomiky eurozóny, inflačného vplyvu ciel a možného narušenia dodávateľských reťazcov.
Všetci však boli za ponechanie úrokových sadzieb v septembri na nezmenenej úrovni, keďže prognózy inflácie sa od júna do značnej miery nezmenili.
„Najmä údaje získané po júlovom zasadnutí potvrdili, že inflačný výhľad je naďalej dobrý a že ekonomika eurozóny zostáva odolná, pričom riziká pre hospodársky rast sú teraz vyváženejšie,“ uvádza sa v zápisnici zo zasadnutia.
„Súčasná úroveň úrokových sadzieb by sa mala považovať za dostatočne robustnú na zvládnutie šokov vzhľadom na inflačné riziká aj širokú škálu možných scenárov,“ pokračuje zápisnica.
Šanca na ďalšie zníženie sadzieb je tak po septembrovom zasadnutí ešte menšia vzhľadom na relatívne priaznivé údaje a komentáre prezidentky ECB Christine Lagardovej.
Trhy preto po znížení úrokov o 2 percentuálne body za rok do júna 2025 nevidia teraz takmer žiadnu šancu na zníženie sadzieb v tomto roku. Predpovedajú šancu jedna ku trom na zníženie úrokov niekedy v prvej polovici budúceho roka.
„Súčasná situácia sa pravdepodobne v určitom okamihu podstatne zmení, ale momentálne je ťažké povedať, kedy a akým smerom,“ uviedla ECB vo štvrtkovej správe.
Dvere k ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky však ECB vzhľadom na značné riziká úplne nezavrela. Francúzsko sa totiž zmieta v chaose, nemecká priemyselná produkcia aj nemecký export do USA klesajú, úspory domácností ďalej rastú, súkromná spotreba je slabá a ziskovosť podnikov sa znižuje.