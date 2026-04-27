ECB: V eurozóne neočakávajú dlhodobý vplyv vojny v Iráne na infláciu
Firmy v eurozóne predpokladajú, že inflácia sa v dôsledku vojny v Iráne v najbližšom období zrýchli, dlhodobé očakávania však ponechali na stabilnej úrovni.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. apríla (TASR) - Firmy v eurozóne predpokladajú, že inflácia sa v dôsledku vojny v Iráne v najbližšom období zrýchli, dlhodobé očakávania však ponechali na stabilnej úrovni a dodali, že tempo rastu miezd bude miernejšie, než odhadovali pôvodne. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na prieskum Európskej centrálnej banky (ECB).
V reakcii na prudký rast cien energií, ku ktorému došlo po útoku USA a Izraela na Irán koncom februára, ECB pozorne sleduje chovanie firiem. V prípade, že by inflácia začala vplývať na rast miezd alebo zvyšovať dlhodobé inflačné očakávania, ECB je pripravená pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb.
Avšak v pondelok zverejnené výsledky prieskumu ECB na vzorke viac než 10.000 podnikov v eurozóne by obavy banky mohli do určitej miery znížiť. Najbližšie zasadnutie ECB je naplánované na tento týždeň, pričom banka na ňom rozhodne aj o ďalšom vývoji úrokových sadzieb.
Krátkodobé inflačné očakávania podnikov, teda očakávania vývoja inflácie na najbližších 12 mesiacov, sa síce zvýšili, a to z 2,6 % pred tromi mesiacmi na 3 %, strednodobé (tri roky) a dlhodobé (päť rokov) však firmy nemenili. Namiesto očakávaní zrýchleného rastu miezd, podniky, naopak, predpokladajú zmierňovanie tempa rastu. Očakávajú rast miezd na úrovni 2,8 %, zatiaľ čo pred tromi mesiacmi počítali s ich rastom o 3 %. To naznačuje, že ECB vo štvrtok (30. 4.) ponechá úrokové sadzby nezmenené.
