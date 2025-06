ECB varovala pred novými výzvami, ktorým čelí menová politika

Frankfurt nad Mohanom 30. júna 2025 (TASR) - Európska centrálna banka (ECB)v pondelok varovala pred novými výzvami, od obchodných napätí po umelú inteligenciu, ktoré by mohli spôsobiť nárast volatility inflácie. Preto prisľúbila, že zvýši flexibilitu svojej menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Varovanie je súčasťou prvého veľkého prehodnotenia jej stratégie od roku 2021. V predchádzajúcich búrlivých rokoch ECB musela bojovať s historickým nárastom spotrebiteľských cien. ECB zachovala svoj inflačný cieľ na úrovni 2 %. Uviedla však, že „svet prešiel významnými zmenami, ktoré centrálnym bankám vrátane ECB prinášajú mnoho nových výziev“.



„Inflačné prostredie zostáva neisté a potenciálne volatilnejšie (...), čo predstavuje výzvu pre realizáciu menovej politiky“. ECB sa zaviazala, že bude využívať všetky dostupné nástroje „dostatočne flexibilným“ spôsobom, „aby dokázala pružne reagovať na zmeny v inflačnom prostredí“.



ECB vymenovala množstvo výziev, ktorým čelia centrálni bankári, od zmien v obchodnej politike USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa až po rýchlu digitalizáciu ekonomiky, ktorú podčiarkuje vznik umelej inteligencie. Zároveň však konštatovala, že „potenciálne dlhodobé vplyvy“ umelej inteligencie „zostávajú vysoko neisté“.



Centrálna banka poukázala na nové hrozby pre bezpečnosť Európy, ktoré by mohli ovplyvniť aj cenovú stabilitu, a to v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine.



Hoci ECB svoju stratégiu nijako výrazne nezmenila, opakovane zdôraznila, že je pripravená zaujať flexibilný prístup. Uviedla, že je pripravená prijať „primerane rázne“ opatrenia, ak sa inflácia príliš odchýli od jej cieľa, a to rovnako smerom dole aj hore. Rada guvernérov ECB zohľadní všetky potenciálne „riziká a neistoty“, ktoré by mohli ovplyvniť infláciu.