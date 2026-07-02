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ECB varuje banky pre rizikami súvisiacimi s umelou inteligenciou
Rýchlosť, rozsah a dostupnosť vysoko pokročilých kybernetických nástrojov narastajú, zatiaľ čo obrancovia majú na reakciu čoraz menej času, uviedla Buchová vo vystúpení pred Výborom EP.
Autor TASR
Brusel 2. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) varuje banky pred novými kybernetickými rizikami, ktoré prináša umelá inteligencia (AI). Sofistikované jazykové modely môžu viesť k rýchlejším a nebezpečnejším útokom, a preto je potrebné, aby finančné inštitúcie zvyšovali svoje investície do IT bezpečnosti, vyhlásila vo štvrtok šéfka Rady ECB pre dohľad Claudia Buchová. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
Rýchlosť, rozsah a dostupnosť vysoko pokročilých kybernetických nástrojov narastajú, zatiaľ čo obrancovia majú na reakciu čoraz menej času, uviedla Buchová vo vystúpení pred Výborom Európskeho parlamentu (EP) pre hospodárske a menové záležitosti. Cieľom kybernetických útokov sa môže stať aj kritická infraštruktúra, od ktorej sú banky závislé, vrátane cloudových služieb, telekomunikačných sietí, platobných systémov a dodávok energie, upozornila.
„Riadiace orgány bánk musia prevziať jasnú zodpovednosť za túto problematiku,“ zdôraznila Buchová. „Tieto výzvy si vyžadujú silné riadenie IT, účinné riadenie kybernetických rizík a spoľahlivé zmluvy o outsourcingu,“ priblížila šéfka bankového dohľadu ECB. Banky už v posledných rokoch rozšírili svoje kapacity, v reakcii na nové hrozby však potrebujú posilniť svoju odolnosť, čo si vyžaduje trvalé investície do IT systémov a dostatočné personálne obsadenie, uzavrela Buchová.
Rýchlosť, rozsah a dostupnosť vysoko pokročilých kybernetických nástrojov narastajú, zatiaľ čo obrancovia majú na reakciu čoraz menej času, uviedla Buchová vo vystúpení pred Výborom Európskeho parlamentu (EP) pre hospodárske a menové záležitosti. Cieľom kybernetických útokov sa môže stať aj kritická infraštruktúra, od ktorej sú banky závislé, vrátane cloudových služieb, telekomunikačných sietí, platobných systémov a dodávok energie, upozornila.
„Riadiace orgány bánk musia prevziať jasnú zodpovednosť za túto problematiku,“ zdôraznila Buchová. „Tieto výzvy si vyžadujú silné riadenie IT, účinné riadenie kybernetických rizík a spoľahlivé zmluvy o outsourcingu,“ priblížila šéfka bankového dohľadu ECB. Banky už v posledných rokoch rozšírili svoje kapacity, v reakcii na nové hrozby však potrebujú posilniť svoju odolnosť, čo si vyžaduje trvalé investície do IT systémov a dostatočné personálne obsadenie, uzavrela Buchová.