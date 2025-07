ECB varuje pred rizikami nad rámec ciel

Frankfurt nad Mohanom 9. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) pri hodnotení globálnej situácie zváži aj riziká nad rámec obchodných ciel USA, od bezpečnostných obáv až po potenciálne sankcie pre zahraničných investorov. Uviedol to v stredu hlavný ekonóm ECB Philip Lane. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



„Táto neistota presahuje rámec kalibrácie nových colných režimov a zahŕňa možnosť širšieho súboru necolných bariér, hlbšieho prepojenia hospodárskych a bezpečnostných politík a možných revízií zaobchádzania so zahraničnými portfóliovými investormi a priamymi zahraničnými investormi,“ povedal Lane na podujatí v Bruseli.



Lane sa vyjadril tiež k menovej politike banky, pričom uviedol, že ďalšie zníženie úrokovej sadzby ECB o 25 bázických bodov v júni „pomáha zabezpečiť, aby predpokladaná negatívna odchýlka inflácie v nasledujúcich 18 mesiacoch zostala dočasná“. ECB by podľa neho mala určovať svoju menovú politiku tak, aby chránila cenovú stabilitu pred súčasnými a potenciálnymi novými šokmi.



ECB musí pri rozhodovaní o menovej politike vychádzať z „čerstvých“ údajov na jednotlivých stretnutiach, vyhlásil. A dodal, že to zahŕňa aj prichádzajúce údaje o nastavení politík mimo menovej oblasti, „keďže zmeny v medzinárodných a domácich politických režimoch sú veľmi dôležité pre budúcu dynamiku inflácie“ v eurozóne.