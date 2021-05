ECB varuje pred rizikami pre finančnú stabilitu aj po pandémii

Frankfurt nad Mohanom 19. mája (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) počíta s pretrvávaním rizík pre finančnú stabilitu v eurozóne aj po odoznení pandémie nového koronavírusu. Zároveň upozornila, že vlády by nemali od pomoci príliš rýchlo ustupovať.



"Očakávame, že napriek zotaveniu ekonomiky bude počet firemných bankrotov rásť," uviedla ECB v správe o finančnej stabilite. Banka poukázala na nízky počet firemných insolvencií v minulom roku, ktorý vyplynul z opatrení vlád na podporu ekonomiky, kde patrilo aj moratórium na konkurzné konanie.



"Vlády tak čelia veľmi krehkej rovnováhe medzi predčasnými úpravami opatrení na podporu ekonomiky, čo by mohlo viesť k vlne firemných bankrotov, a udržaním podporných opatrení príliš dlhý čas, čo by znamenalo dlhodobo udržiavať nad vodou neživotaschopné firmy," informovala ECB, ktorú citovala agentúra DPA.



Problémom je aj firemný dlh v krajinách s väčším sektorom služieb. Ako povedal viceprezident ECB Luis de Guindos, vyšší firemný dlh v krajinách s veľkým sektorom služieb môže v týchto štátoch zvýšiť tlak na vládu a banky.



Ako uviedla agentúra Reuters, riziko podľa ECB predstavujú aj ceny nehnuteľností, a to najmä komerčných. Tento trh je charakterizovaný vysokým dopytom a nadmernou hodnotou v predpandemickom období, v súčasnosti však ceny komerčných nehnuteľností zaznamenávajú výrazný pokles, keďže pandémia viedla k zmenám v pracovných zvyklostiach. Očakáva sa, že ceny budú ďalej klesať, čo by mohlo viesť k výrazným stratám z úverov. A to môže byť podľa ECB nemalý problém, pretože úvery bánk pre komerčné nehnuteľnosti sa na celkových úveroch súkromnému sektoru podieľajú približne 7 %.