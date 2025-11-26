< sekcia Ekonomika
ECB varuje pred rizikami vysokých štátnych dlhov a rozmachom AI
Americké akciové trhy vzrástli na rekordné maximá.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. novembra (TASR) - Nadmerné a stále rastúce nadšenie trhu v súvislosti s umelou inteligenciou a vysoké štátne dlhy by mohli predstavovať riziká pre finančnú stabilitu eurozóny. Upozornila na to v stredu Európska centrálna banka (ECB). TASR o tom informuje na základe správy AFP.
„Finančné trhy, najmä akciové trhy, sú zraniteľné v prípade prudkých úprav v dôsledku príliš vysokého ohodnotenia,“ uviedla ECB vo svojom pravidelnom prehľade finančnej stability euroregiónu.
„Nálada na trhu by sa mohla náhle zmeniť, nielen v v prípade, že sa zhoršia vyhliadky rastu, ale tiež, ak zisky technologického sektora, najmä zisky spoločností spojených s umelou inteligenciou, nenaplnia očakávania,“ varovala banka.
Americké akciové trhy vzrástli na rekordné maximá. Zotavili sa tak z výpredajov v apríli po tom, čo prezident Donald Trump predstavil vysoké clá, ktoré boli následne čiastočne zmiernené.
Zisky sa však sústredili najmä na technologické spoločnosti, ako je napríklad Nvidia, ktorá vyrába čipy pre umelú inteligenciu. To vyvolalo obavy z prasknutia bubliny poháňanej rozmachom AI.
Viceprezident ECB Luis de Guindos v telefonickom rozhovore s novinármi povedal, že existuje riziko „nehody“, hoci zdravšie základy firiem znamenajú, že súčasná situácia nie je priamo porovnateľná s prasnutím dot-com bubliny v 90. rokoch minulého storočia. „Ohodnotenia sú však podľa historických štandardov veľmi vysoké,“ poznamenal. „Možnosť nehody tu existuje.“
Vysoká úroveň verejného dlhu členov eurozóny by mohla tiež ohroziť finančnú stabilitu. ECB varovala, že by to mohlo viesť k výkyvom hodnoty eura a zvýšeniu nákladov na vládne dlhy v regióne.
Obavy trhu týkajúce sa „napätých verejných financií by mohli vytvoriť napätie na globálnych dlhopisových trhoch,“ uviedla ECB, podľa ktorej sú „zároveň sú fiškálne fundamenty v niektorých krajinách eurozóny trvalo slabé a prípadné finančné problémy by mohli otestovať dôveru investorov“.
ECB však v správe zdôraznila, že banky v eurozóne „preukázali odolnosť voči nedávnym šokom uprostred silnej ziskovosti a dostatočných kapitálových a likviditných rezerv“.
„Finančné trhy, najmä akciové trhy, sú zraniteľné v prípade prudkých úprav v dôsledku príliš vysokého ohodnotenia,“ uviedla ECB vo svojom pravidelnom prehľade finančnej stability euroregiónu.
„Nálada na trhu by sa mohla náhle zmeniť, nielen v v prípade, že sa zhoršia vyhliadky rastu, ale tiež, ak zisky technologického sektora, najmä zisky spoločností spojených s umelou inteligenciou, nenaplnia očakávania,“ varovala banka.
Americké akciové trhy vzrástli na rekordné maximá. Zotavili sa tak z výpredajov v apríli po tom, čo prezident Donald Trump predstavil vysoké clá, ktoré boli následne čiastočne zmiernené.
Zisky sa však sústredili najmä na technologické spoločnosti, ako je napríklad Nvidia, ktorá vyrába čipy pre umelú inteligenciu. To vyvolalo obavy z prasknutia bubliny poháňanej rozmachom AI.
Viceprezident ECB Luis de Guindos v telefonickom rozhovore s novinármi povedal, že existuje riziko „nehody“, hoci zdravšie základy firiem znamenajú, že súčasná situácia nie je priamo porovnateľná s prasnutím dot-com bubliny v 90. rokoch minulého storočia. „Ohodnotenia sú však podľa historických štandardov veľmi vysoké,“ poznamenal. „Možnosť nehody tu existuje.“
Vysoká úroveň verejného dlhu členov eurozóny by mohla tiež ohroziť finančnú stabilitu. ECB varovala, že by to mohlo viesť k výkyvom hodnoty eura a zvýšeniu nákladov na vládne dlhy v regióne.
Obavy trhu týkajúce sa „napätých verejných financií by mohli vytvoriť napätie na globálnych dlhopisových trhoch,“ uviedla ECB, podľa ktorej sú „zároveň sú fiškálne fundamenty v niektorých krajinách eurozóny trvalo slabé a prípadné finančné problémy by mohli otestovať dôveru investorov“.
ECB však v správe zdôraznila, že banky v eurozóne „preukázali odolnosť voči nedávnym šokom uprostred silnej ziskovosti a dostatočných kapitálových a likviditných rezerv“.