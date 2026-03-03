< sekcia Ekonomika
ECB varuje, že dlhší konflikt na Blízkom východe môže zvýšiť infláciu
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 3. marca (TASR) - Dlhotrvajúci konflikt na Blízkom východe a z neho vyplývajúci pretrvávajúci pokles dodávok energií by mohol vyvolať v eurozóne „prudký rast“ inflácie a ovplyvniť ekonomický rast regiónu, upozornil hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane. V rozhovore pre utorkové vydanie denníka Financial Times povedal, že „rast cien energií vyvíja tlak na zvyšovanie inflácie, najmä z krátkodobého hľadiska“. Dlhší konflikt by mal „negatívny vplyv aj na hospodársku aktivitu,“ dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Dôsledky pre strednodobú infláciu budú závisieť od rozsahu a trvania konfliktu,“ povedal Lane a poznamenal, že ECB bude vývoj situácie pozorne sledovať. Riaditeľ banky Berenberg Holger Schmieding odhaduje, že dlhšie trvajúci rast ceny ropy o 15 USD (12,82 eura) za barel (159 litrov) by mohol zvýšiť spotrebiteľské ceny v eurozóne o takmer 0,5 percentuálneho bodu (p. b.). Spoločnosť Capital Economics prognózuje, že dlhodobejšie zdraženie energií by inflácii mohlo pridať približne 0,3 p. b.
ECB drží od júna minulého roka svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 2 %. Najbližšie zasadanie banky bude 19. marca. Podľa predbežného odhadu štatistického úradu Európskej únie sa medziročná inflácia v eurozóne vo februári zrýchlila na 1,9 % z januárovej úrovne 1,7 %.
(1 EUR = 1,1698 USD)
