ECB vidí malú šancu na zastavenie zvyšovania úrokových sadzieb

Sintra 28. júna (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) nepredpokladajú, že sa rast úrokových sadzieb zastaví, kým sa inflácia nezmierni a nebude bezpečne mieriť k cieľu banky na úrovni 2 %. Toto leto však s niečím takým nepočítajú. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Rozhovory s predstaviteľmi banky na výročnom fóre ECB v Sintre v Portugalsku ukázali, že väčšina z nich počíta s ďalším zvýšením úrokových sadzieb na júlovom aj septembrovom zasadnutí, a to aj napriek signálom, že stav ekonomiky eurozóny sa zhoršuje.



ECB tento mesiac zdvihla svoje úrokové sadzby na najvyššiu úroveň za 22 rokov a uviedla, že deviate po sebe idúce zvýšenie sadzieb v júli je takmer zaručené. Predpokladá totiž, že miera inflácie zostane nad jej cieľom na úrovni 2 % do konca roka 2025.



Aj podľa viceprezidenta ECB Luisa de Guindosa je ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb na budúci mesiac takmer isté, no výsledok nasledujúceho stretnutia v septembri zostáva nejasný a bude sa odvíjať od ekonomických údajov.



De Guindos v stredu pre televíziu Bloomberg povedal, že základné inflačné tlaky sa môžu ukázať ako tvrdohlavejšie, než sa v súčasnosti očakáva, pričom silná letná turistická sezóna pravdepodobne zvýši ceny služieb.



Diskusia medzi predstaviteľmi ECB o tom, kedy pozastaviť bezprecedentné zvyšovanie sadzieb, sa vyostruje. Niektorí naznačili, že vhodný čas na vyhodnotenie by mohol byť po júlovom plánovanom kroku. Iní vzhľadom na tvrdohlavo vysokú jadrovú infláciu tvrdia, že na jeseň bude možno potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky.



Podľa prezidentky ECB Christine Lagardovej je nepravdepodobné, že v blízkej budúcnosti bude centrálna banka schopná s plnou dôverou vyhlásiť, že úrokové sadzby dosiahli svoj vrchol. Poukázala pritom na rast miezd ako ďalší motor inflácie.



Pokiaľ ide o hospodársky rast, de Guindos skonštatoval, že jeho spomalenie v Európe bude pravdepodobne pokračovať aj v druhej polovici roka 2023.



Investori zvýšili svoje stávky na to, že ECB zdvihne svoju depozitnú sadzbu na 4 % do konca roka po prejave Lagardovej a posunuli očakávané zníženie sadzieb na koniec roka 2024.



Stúpenci tvrdšieho postupu ECB, ktorých je väčšina, argumentujú, že vysoký rast miezd sa natiahne aj do budúceho roka a firmy budú prenášať vyššie náklady na zákazníkov. Naopak, umiernenejší predstavitelia ECB sa domnievajú, že banka by sa mala zamerať na strednodobý výhľad inflácie a nechať, aby sa predchádzajúce zvýšenia sadzieb "prepracovali" cez ekonomiku, kým sa rozhodne pre ďalší rast úrokov.