ECB vykázala za minulý rok rekordnú stratu

Frankfurt nad Mohanom 20. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zaznamenala za minulý rok stratu takmer 8 miliárd eur. Banka tak bola stratová druhý rok po sebe, pričom výška straty bola najvyššia v jej takmer 27-ročnej histórii. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



ECB vykázala za minulý rok stratu 7,94 miliardy eur oproti strate za predchádzajúci rok na úrovni necelých 1,27 miliardy eur. V roku 2023 to bola najvyššia strata za takmer 20 rokov, keď predtým banka vykázala stratu v roku 2004, a to vo výške 1,6 miliardy eur. Výsledky za rok 2023 ovplyvnilo uvoľnenie miliárd eur z rezerv na krytie rizík. Ináč by strata predstavovala 7,89 miliardy eur.



ECB zároveň nevylúčila straty ani v ďalších rokoch. Ak by sa tak však stalo, strata by nemala dosahovať výšku z predchádzajúcich rokov. Banka pri prezentácii výsledkov okrem toho zdôraznila, že strata je výsledkom nevyhnutných rozhodnutí v rámci menovej politiky. Napriek tomu, ako dodala, je schopná naďalej plniť svoju kľúčovú úlohu zabezpečovania cenovej stability v eurozóne.