ECB: Vysoká inflácia v eurozóne môže pretrvať dlhšie, než sa čakalo

New York 12. apríla (TASR) – Vysoká inflácia v eurozóne môže byť dlhodobejším problémom, než sa doteraz predpokladalo. Vyhlásil to člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Jadrová inflácia očistená od kolísavých cien energií a potravín v poslednom období mierne vzrástla, hoci celková cenová hladina klesla, uviedol Villeroy de Galhau v New Yorku v noci na stredu.



Výrazné zvyšovanie úrokových sadzieb sa na druhej strane podľa neho začína prejavovať a účinky v ekonomike by sa v nasledujúcich mesiacoch mali zintenzívniť. Villeroy de Galhau zdôraznil, že ECB zotrváva pri svojom hlavnom cieli, ktorý je posunúť mieru inflácie k cieľovej hodnote dve percentá do konca roka 2024 alebo 2025.



V marci inflácia v eurozóne výrazne klesla na 6,9 % z úrovne 8,5 % vo februári. Jadrová inflácia však v rovnakom období mierne vzrástla na 5,7 % z predchádzajúcej úrovne 5,6 %.