Centrálna banka: Vysoký dopyt po nehnuteľnostiach v eurozóne potrvá

Frankfurt nad Mohanom 9. novembra (TASR) - Dopyt po nehnuteľnostiach v eurozóne sa na súčasnej vysokej úrovni udrží pravdepodobne ešte nejaký čas. To znamená ďalší rast cien a "problém dostupnosti" pre chudobnejších ľudí. Uviedla to v utorok Európska centrálna banka (ECB).



Po tom, ako pandémia nového koronavírusu v minulom roku prudko obmedzila ekonomickú aktivitu, úspory domácností výrazne vzrástli. Najmä bohatší preto začali nahromadenú hotovosť vo väčšej miere investovať do realít.



"Aj keď viacero transakcií, ktoré sú výsledkom výrazného rastu úspor, sa už zrealizovalo, vysoký objem naakumulovanej hotovosti bude v najbližšom období pravdepodobne ďalej zvyšovať dopyt po bývaní," uviedla ECB vo svojom Ekonomickom bulletine. Ako banka dodala, to môže viesť k problémom s dostupnosťou bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.



Podľa ECB zhruba 44 % čistých sporiteľov v rámci prieskumu spotrebiteľských očakávaní uviedlo, že nahromadenú hotovosť by chcelo využiť na väčšie nákupy, ako sú nehnuteľnosť alebo auto. Kúpa nehnuteľnosti v najbližších 12 mesiacoch sa očakáva najmä v skupine vysokopríjmových domácností.