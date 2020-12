ECB vyzvala banky v eurozóne, aby minimalizovali dividendy

Frankfurt nad Mohanom 16. decembra (TASR) - Banky eurozóny by sa mali zdržať alebo minimalizovať dividendy prinajmenšom do 30. septembra 2021, aby zabezpečili, že ich financie zostanú silné. Pre prípad, že pandémia nového koronavírusu priniesla na jar ekonomike nepríjemné prekvapenie. Uviedla to Európska centrálna banka (ECB).



„Napriek zlepšeniu makroekonomických podmienok a zníženiu ekonomickej neistoty spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 zostáva miera neistoty naďalej vysoká a má aj naďalej vplyv na schopnosť bánk predpovedať strednodobé kapitálové potreby,“ uvádza sa v liste, ktorý ECB poslala bankám.



Nové odporúčanie je však miernejšie ako na začiatku tohto roka, keď ECB vyzvala banky, aby tento rok nevyplatili žiadne dividendy.



„Pri revízii svojho odporúčania ECB pripustila zníženú neistotu v makroekonomických projekciách,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Centrálna banka však dúfa, že komerčné banky upustia od vyplácania dividend. A budú mať zdroje na poskytovanie úverov, ak by sa firmy dostali do finančných problémov v dôsledku pandémie.



A hoci v súčasnosti vyzerá ekonomika euroregiónu lepšie ako na jar, ECB poznamenala, že masívna finančná podpora od vlád a skutočnosť, že niektoré problémy sa prejavia s oneskorením, znamená, že je príliš skoro predpokladať, že ťažkosti sa už skončili.



V čase, keď ECB poslala list bankám začali viaceré európske ekonomiky sprísňovať obmedzenia na zastavenie šírenia vírusu vrátane Nemecka, najväčšieho hospodárstva regiónu.



ECB stanovila pokyny pre dividendy a vyzvala banky, ktoré plánovali dividendy alebo odkúpenie akcií, aby sa pred uskutočnením týchto krokov ubezpečili, že sú ziskové.



Veľa bánk si však tento rok vytvorilo rezervy a tvrdia, že jediný spôsob, ako si udržať silné investície, je vyplatiť nejaké dividendy.