ECB vyzýva banky, aby zlepšili riadenie klimatických rizík

Frankfurt nad Mohanom 8. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) v piatok vyzvala banky v eurozóne, aby zlepšili svoje prípravy na budúce environmentálne riziká. Uviedla to po zverejnení výsledkov svojho prvého "klimatického záťažového testu". TASR správu prevzala z AFP.



Banky a ďalšie spoločnosti sú pod čoraz väčším tlakom svojich akcionárov a environmentálnych skupín, aby rýchlo konali a znížili uhlíkovú stopu svojich aktivít.



Test ECB zistil, že väčšina bánk v eurozóne nemá rámec na modelovanie klimatického rizika a zvyčajne ho nezohľadňuje pri poskytovaní úverov.



"Banky v eurozóne musia urýchlene zintenzívniť úsilie na meranie a riadenie klimatických rizík, odstrániť súčasné medzery v údajoch a prijať osvedčené postupy, ktoré už v tomto sektore existujú," povedal Andrea Enria, šéf dohľadu ECB.



Záťažový test sa začal v januári a zúčastnilo sa ho 104 bánk. Analyzoval vplyv rôznych scenárov tzv. zeleného prechodu a "extrémnych poveternostných udalostí". Výsledky ukázali, že približne 60 % bánk nemá potrebné hodnotiace rámce a mnohým chýbajú relevantné údaje na hodnotenie klimatických rizík v ich portfóliu.



Presnejšie, 41 testovaných bánk výrazne podhodnotilo skutočné straty a hrozí im, že prídu o približne 70 miliárd eur pri scenári náhleho neriadeného zvýšenia nákladov na emisie uhlíka. Riadený prechod by viedol k nižším stratám.



Celkovo "takmer dve tretiny príjmov bánk od nefinančných korporátnych klientov pochádzajú z priemyselných odvetví náročných na skleníkové plyny", konštatuje sa v správe.



Závery záťažového testu nemajú priamy vplyv na kapitálové požiadavky bánk. ECB však očakáva, že sa banky zo záťažového testu poučia a "prijmú rozhodné opatrenia", aby sa lepšie pripravili na budúce klimatické riziká, povedal Frank Elderson, podpredseda oddelenia dohľadu centrálnej banky.



Začiatkom tohto týždňa ECB predstavila plány na "dekarbonizáciu" portfólia dlhopisov a úpravu menovej politiky, ktorá bude priaznivejšia pre klímu. Vyhlásila, že jej kroky "sú zamerané na lepšie zohľadnenie finančného rizika súvisiaceho s klímou a podporu zeleného prechodu".



ECB vykonáva tiež separátnu "tematickú revíziu", aby zhodnotila pokrok bánk pri začleňovaní klimatických a environmentálnych rizík do ich podnikania. Očakáva, že najneskôr do konca roku 2024 splnia jej očakávania.



Francúzska centrálna banka bola prvou spomedzi centrálnych bánk, ktoré minulý rok vykonali záťažový test finančných ústavov a poisťovateľov, po nej nasledovala Bank of England (BoE).



BoE zistila, že banky a poisťovne, ktoré nedokážu pristupovať ku klimatickým rizikám ako k jednému z hlavných problémov, môžu čeliť 10 % až 15 % zásahu do ročného zisku a vyšším kapitálovým požiadavkám.