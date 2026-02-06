< sekcia Ekonomika
ECB vyzýva EÚ, aby urýchlene prijala digitálne euro
Oneskorenia by spôsobili, že kontinent bude závislý od veľkých zahraničných technologických hráčov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) stupňuje tlak na Európsku úniu, aby urýchlene prijala digitálne euro. Oneskorenia by spôsobili, že kontinent bude závislý od veľkých zahraničných technologických hráčov, vyhlásil v piatok Piero Cipollone, člen Výkonnej rady ECB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Cipollone nemenoval konkrétne spoločnosti, obavy zo závislosti Európy od amerických technologických firiem ale zaznievajú čoraz častejšie, keďže vzťahy medzi Úniou a Spojenými štátmi sa od začiatku druhého funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa zhoršujú.
Podporovatelia digitálneho eura argumentujú, že správne navrhnutá spoločná elektronická digitálna mena by Európanom umožnila vykonávať online platby bez toho, aby sa spoliehali na americké kartové spoločnosti alebo platobné systémy. Kritici sa obávajú, že digitálne euro by vládam umožnilo sledovať platby občanov alebo ich dokonca odrezať od finančných prostriedkov.
V reakcii na tieto obavy Cipollone uviedol, že ECB bude „naďalej vydávať bankovky“ a „tvrdo pracuje na tom, aby fyzická hotovosť zostala široko akceptovaná a dostupná“.
ECB začala pracovať na svojej vlastnej digitálnej mene v roku 2020 a pilotný projekt plánuje aktivovať v roku 2027. Očakáva sa, že Európsky parlament tento rok rozhodne, či sa práce na digitálnom eure urýchlia. „Po prijatí legislatívy bude možné dokončiť a sprístupniť štandardy digitálneho eura,“ uzavrel Cipollone.
