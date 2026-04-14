ECB vyzýva na dokončenie bankovej únie v EÚ
ECB dôrazne vyzýva tvorcov politík, aby prehĺbili kapitálové trhy dosiahnutím pokroku pri vytváraní únie úspor a investícií, uviedla banka.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 14. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vzhľadom na napätú situáciu vo svetovej ekonomike žiada odstránenie prekážok na európskom vnútornom trhu. „Centrálne banky eurozóny sa zhodujú, že kľúčovým krokom k posilneniu konkurencieschopnosti Európy je skutočný jednotný bankový trh, na ktorom môžu kapitál a likvidita prúdiť cez hranice a všetky vklady sú rovnako chránené,“ vyhlásil v utorok viceprezident ECB Luis de Guindos. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
ECB dôrazne vyzýva tvorcov politík, aby prehĺbili kapitálové trhy dosiahnutím pokroku pri vytváraní únie úspor a investícií, uviedla banka. ECB ďalej vyzvala na konkrétne kroky smerom k vytvoreniu európskeho systému poistenia vkladov s jasným harmonogramom implementácie. V EÚ sa už roky diskutuje o cezhraničnom zabezpečení vkladov klientov ako o treťom pilieri európskej bankovej únie vedľa spoločného bankového dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Kritické hlasy zaznievajú najmä z Nemecka, kde sa miestne banky a sporiteľne obávajú, že ich prostriedky budú použité na riešenie problémov finančných inštitúcií v iných krajinách.
