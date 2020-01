ECB začala prvú revíziu stratégie svojej menovej politiky po 17 rokoch

Frankfurt nad Mohanom 23. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok oznámila, že začala revíziu stratégie svojej menovej politiky. To je prvé prehodnocovanie stratégie ECB po 17 rokoch.



Stratégia menovej politiky bola prijatá v roku 1998 a v roku 2003 sa jasnejšie definovali niektoré z jej prvkov. Od roku 2003 však eurozóna rovnako ako svetová ekonomika prechádzajú hlbokými štrukturálnymi zmenami, upozornila vo svojom vyhlásení ECB.



"Klesajúci trendový rast, ktorý je rubom spomaľovania produktivity a starnutia populácie, rovnako ako dôsledky finančnej krízy, spôsobili zníženie úrokových sadzieb. To ECB rovnako ako ďalším centrálnym bankám zúžilo priestor na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky prostredníctvom štandardných nástrojov v prípade nepriaznivého cyklického vývoja," uviedla ECB.



Okrem toho riešenie problému nízkej inflácie je odlišné od historicky tradičnejších výziev týkajúcich sa vysokej inflácie, upozornila ECB. "Medzi ďalšie faktory, ktoré takisto prispeli k premene prostredia, v ktorom menová politika operuje, vrátane dynamiky inflácie, patria ohrozenie environmentálnej udržateľnosti, rýchla digitalizácia, globalizácia a vývoj finančných štruktúr."



Rada guvernérov sa zoči-voči týmto výzvam rozhodla začať revíziu stratégie svojej menovej politiky v súlade s mandátom ECB týkajúcim sa zachovania cenovej stability. Revízia by sa mala uzavrieť do konca roka.



"Keďže naše ekonomiky prechádzajú zásadnými zmenami, nastal čas na revíziu stratégie, aby sme garantovali plnenie nášho mandátu v najlepšom záujme Európanov,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová.



Rada guvernérov v rámci revízie zhodnotí, ako doterajšia stratégia v priebehu rokov prispievala k plneniu mandátu ECB, a bude uvažovať o tom, či je potrebná úprava niektorých jej prvkov. Zameria sa predovšetkým "na kvantitatívnu formuláciu cenovej stability a na postupy a nástroje na jej dosahovanie".



Rada tiež bude v rámci revízie zohľadňovať aj ďalšie aspekty, ako sú napríklad finančná stabilita, zamestnanosť a environmentálna udržateľnosť. Takisto "posúdi účinnosť a potenciálne vedľajšie účinky súboru nástrojov menovej politiky, ktoré sa vyvinuli za posledných desať rokov." A ECB chce tiež prehodnotiť spôsob svojej komunikácie.