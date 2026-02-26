< sekcia Ekonomika
ECB začiatkom minulého roka predala časť dolárových aktív
ECB tento krok označila za bežnú úpravu usporiadania portfólia.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) na začiatku minulého roka predala časť svojich dolárových aktív a znížila váhu amerického dolára vo svojich devízových rezervách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
ECB tento krok označila za bežnú úpravu usporiadania portfólia. Transakcia sa zrealizovala v 1. kvartáli 2025, teda ešte pred turbulenciami, ktoré v apríli minulého roka vyvolali clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. ECB priniesla zisk 909 miliónov eur, ktorý celý reinvestovala do japonského jenu.
Nepredvídateľná a chaotická obchodná a colná politika USA a výrazné oslabenie dolára v minulom roku vyvolali špekulácie, že niektorí veľkí držitelia amerických aktív znižujú svoje dolárové expozície.
„ECB v 1. štvrťroku 2025 predala malú časť svojich dolárových aktív a celý výnos reinvestovala do japonského jenu,“ uviedla centrálna banka. „Išlo o súčasť štandardného procesu úpravy zloženia devízových rezerv tak, aby zodpovedali cieľovej alokácii,“ dodala ECB.
Veľkosť transakcie nebola zverejnená. Údaje ECB však ukazujú, že dolárové rezervy klesli z 51,9 miliardy USD na 50,9 miliardy USD, zatiaľ čo držba jenu vzrástla z 1,5 bilióna JPY na 2,1 bilióna JPY. V eurách sa podiel amerického dolára v devízových rezervách znížil z 83 % na 78 %, čiastočne aj v dôsledku oslabenia dolára. Zverejnené údaje tiež ukázali, že strata ECB v roku 2025 padla na 1,3 miliardy eur zo 7,9 miliardy eur v roku 2024.
ECB už roky vykazuje straty v dôsledku pretrvávajúcich finančných dôsledkov svojich dávno ukončených stimulačných programov. Tie fungovali takmer desať rokov pred pandémiou COVID19 aj počas nej a mnohé z vtedy nakúpených dlhopisov zostávajú v súvahe ECB.
Keďže úrokové sadzby odvtedy výrazne vzrástli, banka je nútená platiť vysoké úroky z peňazí vytlačených počas týchto programov, pričom nadbytočná likvidita v systéme stále dosahuje približne 2,4 bilióna eur.
