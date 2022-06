ECB žiada banky, aby prehodnotili dividendy vzhľadom na riziko recesie

Frankfurt nad Mohanom 30. júna (TASR) - Banky v eurozóne, ktoré plánujú ďalšie výplaty dividend, by mali pri svojich výpočtoch zvážiť možnosť nedostatku plynu alebo recesie. Uviedla to vo štvrtok Európska centrálna banka (ECB), keďže sa výhľad ekonomiky regiónu zhoršuje. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ruská vojna na Ukrajine už vyhnala nahor ceny energií a potravín a narastajú obavy, že Moskva by mohla dostať eurozónu do recesie, ak by sa rozhodla úplne zastaviť dodávky zemného plynu.



A hoci majú banky v eurozóne vďaka reformám po predchádzajúcich krízach dosť silné kapitálové rezervy, ECB chce, aby sa veritelia pripravili na búrlivé časy.



"Navrhneme, aby banky prepočítali svoje kapitálové trajektórie podľa nepriaznivejšieho scenára, vrátane potenciálneho plynového embarga alebo recesie," uviedol Andrea Enria, šéf bankového dohľadu ECB.



ECB potom použije tieto výpočty pri previerke distribučných plánov bánk, povedal Enria výboru Európskeho parlamentu.



O téme sa bude diskutovať na budúci týždeň na zasadnutí dozornej rady ECB, dodal Enria.



Návrh neprikazuje bankám zmraziť výplaty dividend akcionárom, ako to urobila ECB v marci 2020 na začiatku pandémie nového koronavírusu. Vtedajšie reštrikcie, ktoré sa vzťahovali aj na spätný odkup akcií, mali zabezpečiť, aby veritelia mali dostatok likvidity na zvládnutie poklesu ekonomík. Obmedzenia boli uvoľnené o niekoľko mesiacov neskôr a úplne zrušené vlani v septembri, hoci ECB požiadala veriteľov, aby zostali "obozretní".



Európska centrálna banka nedávno znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu 19-člennej menovej únie v roku 2022. Najnovšie očakáva, že výkon jej ekonomiky stúpne len o 2,8 % namiesto o 3,7 %, s ktorými počítala v marci, keď ešte nebolo cítiť vplyv ruskej invázie na Ukrajinu.



Predpovedá tiež, že miera inflácie v eurozóne za celý tento rok dosiahne 6,8 %, čo je výrazne nad 2-percentným cieľom ECB.



ECB plánuje na budúci mesiac prvýkrát za viac ako 10 rokov zvýšiť úrokové sadzby, aby skrotila rastúce ceny, po vzore iných veľkých centrálnych bánk.