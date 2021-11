ECB žiada vlády o pomoc pri dosiahnutí inflačného cieľa

Frankfurt nad Mohanom 12. novembra (TASR) - Európske vlády by mali mať povolené míňať viac, keď je inflácia výrazne pod 2-percentným inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) a naopak. Uviedol to v piatok hlavný ekonóm ECB Philip Lane.



Vlády v Európskej únii (EÚ) diskutujú o tom, ako reformovať fiškálne pravidlá bloku, aby sa vyrovnali s verejnými dlhmi, ktoré výrazne vzrástli v dôsledku pandémie nového koronavírusu a potrebou obrovských investícií na boj proti zmene klímy.



Lane podporil návrhy, aby mali vlády viac času na zníženie ich dlhov. Nové fiškálne pravidlá by podľa neho mali odrážať aj 2-percentný inflačný cieľ ECB, ktorý banke najprv celú dekádu unikal, kým na jeseň ceny nevyleteli prudko nahor.



"Fiškálna politika by mala bola voľnejšia, keď inflácia klesne pod 2-percentný cieľ, ale prísnejšia, keď ho prekročí," povedal Lane na seminári Európskej komisie.



Inflácia v eurozóne dosiahla v októbri 4,1 % a ekonómovia predpovedajú, že sa udrží nad cieľom ECB aj na budúci rok, keďže vyššie náklady na energie a problémy v dodávateľských reťazcoch sa premietajú do mzdových a cenových očakávaní.



Lane, podľa ktorého je súčasný skok cien dočasný, uviedol tiež, že fiškálne pravidlá EÚ by mohli byť navrhnuté tak, aby rozlišovali medzi inflačnými šokmi vyvolanými ponukou alebo dopytom, aj keď „za cenu mimoriadnej komplikovanosti“.



Dodal, že simulácie zamestnancov ECB naznačujú, že rýchlosť redukcie vládneho dlhu by sa mohla znížiť na 3 % ročne zo súčasných 5 % a spriemerovať sa za 10 rokov namiesto za tri.



Reforma Paktu stability a rastu EÚ je stále témou v najväčšom členskom štáte bloku, v Nemecku, pričom strany, ktoré rokujú o zostavení novej vlády, majú v tejto veci rozdielne názory.