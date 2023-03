ECB zisťovala expozíciu bánk pod jej dohľadom voči Credit Suisse

Frankfurt nad Mohanom 15. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) kontaktovala banky, ktoré spadajú pod jej dohľad, aby zistila ich expozíciu voči v problémoch sa topiacej švajčiarskej banke Credit Suisse. Pre agentúru Reuters to uviedli dva zdroje z ECB. Jeden zo zdrojov však dodatočne upokojoval, že centrálna banka považuje problémy Credit Suisse skôr za špecifické pre danú banku než za problémy systémové.



Akcie Credit Suisse začali v stredu prudko klesať po tom, ako jej najväčší akcionár, ktorým je Saudská národná banka, uviedol, že švajčiarskej inštitúcii nemôže poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu. Akcie banky nakrátko klesli o viac než 30 % na historické minimum, neskôr sa však pokles zmiernil na približne 16 %.



Ešte pred informáciami zdrojov z ECB pre Reuters denník Wall Street Journal poukázal na záujem Európskej centrálnej banky o previazanosť bánk v eurozóne so švajčiarskou veľkobankou. Denník, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so situáciou, uviedol, že zástupcovia dohľadu z ECB preverovali finančné väzby medzi Credit Suisse a bankami z eurozóny.



Napriek súčasnému napätiu na finančných trhoch sa však ECB stále prikláňa k zvýšeniu úrokových sadzieb o 50 bázických bodov, uviedol zdroj blízky Rade guvernérov ECB. Dôvodom je pokračujúca vysoká inflácia. ECB o ďalšom vývoji úrokových sadzieb rozhodne vo štvrtok 16. marca.