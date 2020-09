Európska centrálna banka zlepšila odhad vývoja HDP eurozóny

Frankfurt nad Mohanom 10. septembra (TASR) – Európska centrálna banka (ECB) očakáva v tomto roku miernejší pokles ekonomiky eurozóny, inflácia však pravdepodobne bude ešte niekoľko rokov pod jej inflačným cieľom. Naznačuje to najnovšia prognóza ECB v oblasti vývoja ekonomiky a inflácie.



V rámci svojho základného scenára ECB očakáva, že ekonomika eurozóny klesne tento rok o 8 %, informovala šéfka banky Christine Lagardová na tlačovej konferencii po tom, ako ECB oznámila, že úrokové sadzby ponecháva na pôvodnej úrovni. V júnovej prognóze uvádzala banka pokles ekonomiky o 8,7 %.



Na druhej strane, aj tempo zotavovania v budúcom roku bude miernejšie, než naznačoval júnový odhad. Podľa nových odhadov ECB by v roku 2021 mala ekonomika eurozóny dosiahnuť rast na úrovni 5 %. Pred tromi mesiacmi počítala s budúcoročným rastom o 5,2 %.



Aj v roku 2022 odhaduje banka miernejší rast než pred tromi mesiacmi. Mal by dosiahnuť 3,2 %, zatiaľ čo v júni počítala s rastom ekonomiky o 3,3 %.



V oblasti inflácie menila ECB prognózu iba pre budúci rok. Odhad vývoja inflácie v tomto roku banka nemenila. Aj naďalej tak očakáva, že v roku 2020 dosiahne rast spotrebiteľských cien 0,3 %



V prípade roka 2021 však počíta s ich rastom o 1 %, zatiaľ čo v júni odhadovala rast spotrebiteľských cien v danom roku na úrovni 0,8 %. V roku 2022 počíta so zrýchlením inflácie na 1,3 %, čo je rovnaká prognóza, akú pre daný rok zverejnila ECB už júni.