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ECB: Zmiernenie inflácie v najbližších mesiacoch nenastane

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V prípade, že sa Hormuzský prieliv čoskoro opäť otvorí, nenastane okamžité zmiernenie inflácie v eurozóne.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) - V prípade, že sa Hormuzský prieliv čoskoro opäť otvorí, nenastane okamžité zmiernenie inflácie v eurozóne, vyhlásil v pondelok guvernér nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Joachim Nagel. Obnovenie dodávok ropy potrvá mesiace, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spojené štáty a Irán v nedeľu (14. 6.) potvrdili uzavretie dohody o zastavení vojenských operácií na všetkých frontoch. Oficiálny podpis dohody sa má uskutočniť v piatok (19. 6.) vo Švajčiarsku. Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že Hormuzský prieliv, ktorý má kľúčový význam pre svetový obchod s ropou a so zemným plynom, bude opäť otvorený až po formálnom podpísaní dohody s Iránom, čo sa uskutoční v piatok. Za dôvod označil práce na odmínovaní.

Nagel, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), uviedol, že v otázke potvrdenia alebo zvýšenia jej úrokových sadzieb zostávajú všetky možnosti otvorené. „V dohľadnej budúcnosti sa žiadna úľava neočakáva,“ povedal Nagel. „Naopak, aj keby sa Hormuzský prieliv čoskoro stal opäť splavným, potrvá mesiace, kým sa dodávky ropy vrátia do normálu,“ dodal predstaviteľ ECB.

ECB minulý týždeň prvýkrát za takmer tri roky zvýšila úrokové sadzby v snahe zabrzdiť infláciu skôr, ako sa prudký nárast cien energií, ktorý nasledoval po bezprecedentnom narušení dodávok v súvislosti s vojnou v Iráne, premietne do širšej ekonomiky. Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční 22. a 23. júla.
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