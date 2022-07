ECB: Zmiernenie napätia na dlhopisových trhoch poslúži celej eurozóne

Frankfurt nad Mohanom 1. júla (TASR) - Udržanie nákladov na pôžičky pod kontrolou pre zadlženejších členov eurozóny je aj v záujme "najmenej zraniteľných" krajín, ako je Nemecko. Vyhlásil to v piatok člen predstavenstva Európskej centrálnej banky (ECB) Fabio Panetta.



Ukončenie programu nákupu dlhopisov eurozóny a vyhliadka na dlho očakávané zvýšenie úrokových sadzieb ECB vyhnali v polovici júna náklady vlád v regióne na pôžičky smerom nahor. Najviac to pocítili zraniteľnejšie a finančne nestabilnejšie krajiny, ako je Taliansko.



Zväčšujúce sa rozpätie medzi výnosmi z dlhopisov zadlženejších štátov na juhu Európy a referenčnými dlhopismi fiškálne disciplinovaného Nemecka, čo je pozorne sledovaný ukazovateľ napätia na dlhopisových trhoch, vyvolalo reakciu politikov ECB.



Po mimoriadnom stretnutí centrálna banka euroregiónu prisľúbila väčšiu "flexibilitu" a uviedla, že pripraví návrh nástroja na obmedzenie tlaku na dlhopisy.



Napriek kritike zo strany niektorých členov menovej únie, najmä Nemecka, sú kroky ECB "v záujme všetkých krajín eurozóny", povedal Panetta, podľa ktorého je skrotenie nadmerného rastu výnosov z dlhopisov "nevyhnutné".



Rastúce náklady na pôžičky dostali niekoľko členov eurozóny pod akútny tlak a sťažuje im splácanie dlhu.



Obmedzenie divergencie by utlmilo tiež faktory, ktoré by mohli viesť k "príliš vysokej" inflácii v krajinách s nižšími nákladmi na pôžičky.



Rastúca inflácia v eurozóne vystupňovala tlak na ECB, aby rýchlejšie zvyšovala svoje úrokové sadzby. Spotrebiteľské ceny v menovom bloku v júni vzrástli o rekordných 8,6 %.



No zároveň, príliš rýchle zvýšenie úrokových sadzieb môže ešte viac spomaliť rast eurozóny a vystupňovať napätie na dlhopisových trhoch.