ECB: Zotavovanie ekonomiky môže brzdiť nesprávne vnímanie inflácie

Londýn 28. marca (TASR) - Zotavovanie ekonomiky eurozóny môže do určitej miery brzdiť „nesprávne vnímanie“ inflácie a príjmov zo strany spotrebiteľov, v dôsledku čoho obmedzujú svoje výdavky. Povedala to tento týždeň členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ekonómovia často nevedia pochopiť, prečo spotrebitelia nie sú ochotní míňať viac ani v situácii, keď sa inflácia v menovej únii spomaľuje, zatiaľ čo tempo zvyšovania platov dobieha predchádzajúci rast cien. Podľa Schnabelovej za tým môže byť fakt, že mnohé domácnosti si neuvedomujú, že ich reálne príjmy sa v poslednom období zvýšili.



„Za ostatné tri roky reálna súkromná spotreba rástla omnoho pomalším tempom než reálny disponibilný príjem,“ povedala Schnabelová v Londýne v rámci prednášky o finančnej gramotnosti. „Do určitej miery sa to dá vysvetliť tým, že spotrebitelia nesprávne vnímajú vývoj svojich reálnych príjmov,“ dodala.



Len v minulom roku vzrástli reálne príjmy viac než 50 % domácností v eurozóne, avšak podľa prieskumu ECB iba 11 % tento nárast vnímalo. Prieskum zároveň ukázal, že percento pesimistických domácností je vyššie v prípade tých s nižšími príjmami a nižšou finančnou gramotnosťou.



„To znamená, že pre toto nesprávne vnímanie mala nižšia inflácia dosiahnutá reštriktívnou menovou politikou na spotrebu vo všeobecnosti slabší vplyv. Výsledkom je tlmenie zotavovania ekonomiky,“ dodala Schnabelová.