ECB zrejme výrazne zvýši úrokové sadzby v septembri aj v októbri

Frankfurt nad Mohanom 2. septembra (TASR) - Investori by sa mali urýchlene pripraviť na možnosť agresívneho sprísnenia menovej politiky v eurozóne. Európska centrálna banka (ECB) podľa americkej banky Citigroup na svojich najbližších dvoch zasadnutiach zrejme výrazne zvýši úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Stratég Citigroup Antoine Gaveau očakáva, že Rada guvernérov ECB v septembri rovnako ako v októbri zvýši sadzby o 75 bázických bodov. "Myslíme si, že rýchly (ale potenciálne krátky) cyklus sprísňovania menovej politiky je presvedčivým základným scenárom," uviedol Gaveau. Dodal, že argumenty sú jasne na strane jastrabov.



Peňažné trhy na 70 % počítajú s tým, že ECB na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať na budúci týždeň, zvýši sadzby o 75 bázických bodov. Gaveau predpokladá, že by to mohlo signalizovať podobne razantné sprísnenie neskôr v októbri.



Aké bude smerovanie menovej politiky v eurozóne po konci tohto roka, je však veľmi neisté, uviedol Gaveau. ECB totiž možno už nebude musieť pokračovať v uťahovaní monetárnych skrutiek, ak dopyt dostatočne rýchlo klesne a ak sa napätie na strane ponuky zníži.