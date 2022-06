ECB zvoláva mimoriadne zasadnutie, náklady štátov na pôžičky rastú

Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) - Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá stanovuje úrokové sadzby, sa zíde v stredu na mimoriadnom, neplánovanom zasadnutí, aby prediskutovala nedávne výpredaje na trhoch s dlhopismi eurozóny. Oznámil to hovorca banky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Rada guvernérov bude mať v stredu ad hoc stretnutie, na ktorom bude diskutovať o aktuálnych podmienkach na trhu," uviedol hovorca inštitúcie so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom.



Výnosy z dlhopisov členov eurozóny prudko vzrástli po tom, ako banka minulý týždeň sľúbila sériu zvyšovania úrokových sadzieb. Rozdiely medzi výnosmi z dlhopisov Nemecka a zadlženejších južných krajín, najmä Talianska, vyleteli na najvyššie hodnoty za viac ako dva roky.



Konkrétne výnosy z referenčných desaťročných nemeckých dlhopisov dosiahli v stredu 1,77 %, čo je ich najvyššia úroveň od začiatku roka 2014, zatiaľ čo výnosy z talianskych dlhopisov boli o 240 bázických bodov vyššie. To je najväčšie rozpätie od začiatku roka 2020.



ECB na svojom pravidelnom zasadnutí minulý týždeň urobila hrubú čiaru za rokmi mimoriadne uvoľnenej menovej politiky a potvrdila ukončenie masívneho program nákupu dlhopisov tento mesiac. Oznámila tiež svoje prvé plánované zvýšenie úrokových sadzieb po viac ako desiatich rokoch v júli, keďže inflácia v eurozóne naberá na obrátkach.



Spotrebiteľské ceny v euroregióne v máji vzrástli o 8,1 %, čo je historické maximum pre menový klub a vysoko nad 2-percentným cieľom ECB.



Zmena v politike centrálnej banky vyvolala v eurozóne prízrak "fragmentácie", pričom náklady na pôžičky niektorým zadlženejším členom rastú rýchlejšie ako v prípade iných, fiškálne disciplinovanejších štátov.



Členka výkonnej rady Isabel Schnabelová v utorok (14. 6.) na podujatí v Paríži povedala, že ECB "nebude tolerovať" neoprávnené zvýšenie nákladov na pôžičky, ktoré by "podkopalo" politiku banky.



Schnabelová tiež uviedla, že reakcia ECB na riziká fragmentácie bude "závisieť od situácie, ktorej čelíme", ale trvala na tom, že záväzok banky nemá "žiadne obmedzenia", vrátane vytvorenia nového nástroja na odstránenie rozdielu medzi nákladmi na pôžičky.



"Nástroje môžu opäť vyzerať inak, s rôznymi podmienkami, trvaním a zárukami, aby zostali pevne v rámci nášho mandátu," dodala.



Strážcovia európskej meny sa stretnú o 11. hodine SELČ.