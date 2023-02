ECB môže zvýšiť v máji úroky, ak sa nezníži jadrová inflácia

Frankfurt nad Mohanom 8. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla vo výraznom zvyšovaní úrokových sadzieb pokračovať aj v máji, ak dovtedy eurozóna nezaznamená zmiernenie jadrovej inflácie. Povedal to v stredu holandský člen Rady guvernérov ECB Klaas Knot. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB minulý týždeň zvýšila kľúčové úrokové sadzby o 50 bázických bodov, s čím sa počítalo. Očakáva sa, že v tomto rozsahu pôjdu sadzby nahor aj na marcovom zasadnutí. Čo sa však týka ďalšieho zasadnutia v máji, ECB ponechala možnosti otvorené, pričom zdroje z finančného trhu pre agentúru Reuters uviedli, že je možné aj zmiernenie sprísňovania menovej politiky a zvýšenie úrokových sadzieb iba o 25 bázických bodov.



Knot, ktorý v ECB patrí medzi takzvaných jastrabov presadzujúcich tvrdší postup, však povedal, že ECB by mala k zmierneniu zvyšovania úrokových sadzieb pristúpiť až potom, ako sa jadrová inflácia nezahrnujúca ceny energií a potravín začne zmierňovať. "Ak tlaky v oblasti jadrovej inflácie nezačnú výraznejšie ustupovať, bolo by vhodné aj v máji pokračovať v súčasnom tempe zvyšovania sadzieb," povedal v rámci online podujatia organizovanom MNI Market News. "Keď budeme svedkami jasného obratu v dynamike jadrovej inflácie, potom očakávam, že naše opatrenia zmiernime," dodal.